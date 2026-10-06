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熱浪10月9日後漸趨緩 11日可能降雨

編譯陳盈霖／綜合報導
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南加州熱浪將持續至8日，9日之後高溫逐漸趨緩。（國家氣象局）
南加州熱浪將持續至8日，9日之後高溫逐漸趨緩。（國家氣象局）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州受熱穹頂影響持續酷熱，8日前恐仍有破紀錄高溫，多縣發布極端高溫警報；9日後逐漸緩和，11日可能迎來降雨。

KTLA 5電視台報導，「秋老虎發威」，南加州連續十多天籠罩著極端高溫，然這波熱浪恐還需持續幾天。根據國家氣象局（National Weather Service），至少至8日（周四）前，各地天氣變化不大，甚至因高壓脊持續盤旋，午後高溫仍接近，甚至打破紀錄的可能。好消息是，這波高溫可望於9日後逐漸趨緩，至11日恢復過往10月平均值，並可能有些許降雨機會。

KTLA氣象主播赫雷拉（Carlos Herrera）5日上午表示，「這幾日的南加州，就像有一個『熱穹頂』（Heat Dome）罩在上空，會困在這裡好幾天。」洛縣橙縣、河濱、聖伯納汀諾及范杜拉等縣大部分地區，均發布「極端高溫警報」（Extreme Heat Warning）至8日晚間8時。這段期間內，各地可能會出現危險等級高溫，沿海地區可達90度至100度，山谷內陸地區更恐出現106度。

國家氣象局建議民眾在這幾天，戶外活動儘量安排在清晨；下午及晚間儘量待在有空調的室內；關心親友身體狀況；千萬不要將兒童、寵物單獨留在無人看管的車內；隨時補充水分，避免長時間曝曬。

預計自9日（周五）起，高溫逐漸緩和，午後最高溫將下降幾度。赫雷拉說，「自10日起，我們將開始感受颶風瑞秋（Hurricane Rachel）間接影響。南加州將出現水氣與雲層。」

國家氣象局預估，10日溫度將接近至正常水平，11日約有20%至30%降雨機會，甚至會出現陣雨與雷雨，溫度進一步下降。此外，受瑞秋影響，南加州沿岸最快將於13日出現巨浪。

精華 FAQ

  • 根據國家氣象局預估，至少到8日天氣變化不大，9日後高溫才會逐步下降，11日左右可回到10月平均值，並增加降雨機會。

  • 洛縣、橙縣、河濱、聖伯納汀諾及范杜拉等縣多數地區都已發布警報；沿海可達90度至100度，山谷內陸甚至可能高到106度。

  • 氣象局建議戶外活動盡量排在清晨，下午與晚間待在有空調的室內，並要隨時補充水分、關心親友，也絕不能把兒童或寵物留在車內。

熱浪 洛縣 橙縣

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