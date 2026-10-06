簽約且付租金 房東卻允別人暫住 律師：涉違約

租客提供與房東的通訊紀錄，內容顯示雙方已簽訂租約，房東其後告知將安排另一名房客暫住，並提出按每天35元計算租金。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市一名華人租客在租約生效並付租後，發現房東又讓他人暫住同一房間；律師認為此舉可能違約，但刑事責任與賠償仍需依契約與占有情況判斷。

租約已經生效、租金 也已支付，準備搬入時卻得知房東又安排另一名房客住進出租的房間。一名華人租客 近日在蒙特利公園市 遇到租屋糾紛。房東表示，願意把每天收取的35元租金，「補償」給她。律師劉龍珠表示，若租客依租約已取得房屋占有使用權，房東未經同意又安排第三人入住，可能涉及違約；至於是否涉及刑事擅闖，仍須視租約內容及實際占有情況判斷。

根據租客提供的通訊紀錄，她已與房東簽訂租約並已支付租金，雙方約定租約從當月4日起生效。她與搬家公司約好那個月21日搬家。然而搬家前，房東卻告知另有一名房客需要地方暫住，因此安排對方住進該房間至21日，並提出按每天35元計算，將這段期間收取的租金交給她。

租客對此相當不滿，認為自己既已簽訂租約並支付租金，租期也已開始，房東就不應在未取得她同意的情況下，再讓其他人入住。她表示，可以退一步讓對方住到20日，但必須在21日搬家前離開並將房間清理乾淨。「不稀罕這個租金。」租客表示，她在意的並非能拿到多少錢，而是房間既已租給她，房東為何還能自行安排他人入住，使原本單純的搬家及交屋增加不必要的麻煩。

劉龍珠表示，該起租屋糾紛的關鍵，在於租約何時生效，以及承租人何時取得房屋占有使用權。如果租約已明確約定從4日起由新租客承租，租金也已支付，房東在租期內又將同一房間交給第三人使用，可能產生違約爭議。不過，租客尚未取得鑰匙，也未實際搬入，若進入法律程序，仍須檢視完整租約、交屋安排及雙方對房屋使用權的約定。

劉龍珠指出，即使房東構成違約，能否取得金錢賠償仍須視實際損失而定。如果第三人在正式搬家前離開、房間完成清潔，房東又願意將這段期間收取的租金交給新租客，租客若要求賠償，仍須提出因違約產生且可以證明的損失。至於能否報警，劉龍珠表示，如果租約生效後，房屋占有使用權確實已屬新租客，而第三人在未經租客同意下進入居住，租客可以向警方反映並出具報案紀錄。不過，警方是否認定涉及刑事擅闖，仍須依租約內容及實際占有狀況判斷。

根據加州刑法第602條，對擅闖有不同情形的規定，其中第602條(m)款涉及未經所有人、所有人代理人或合法占有人同意，進入並占用不動產或建築物。該起事件中的第三人由房東安排入住，加上新租客尚未取得鑰匙及實際搬入，因此當時究竟由誰合法占有房間，是判斷相關法律是否適用的重要因素。

劉龍珠提醒，租屋時應清楚約定起租日、交屋日、入住日及鑰匙交付時間，並保留租約、付款及通訊紀錄。租期開始後，也應盡快取得鑰匙並確認房屋已騰空，以免日後對房屋使用權產生爭議。