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5歲發現微軟漏洞成名 今繪納粹塗鴉被捕

編譯陳盈霖／綜合報導
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現年18歲的哈賽爾（Kristoffer Von Hassel），因涉嫌在鄰居住...
現年18歲的哈賽爾（Kristoffer Von Hassel），因涉嫌在鄰居住宅塗上反猶太主義塗鴉，日前遭聖地牙哥縣警局逮捕。圖為聖地牙哥警局逮捕示意圖。（取自聖地牙哥警局）

AI摘要

文章摘要整理：

美國18歲男子哈賽爾因在鄰居住宅塗畫納粹與白人至上符號遭逮捕，而他童年曾因揭露微軟Xbox漏洞成名，如今涉仇恨破壞引發關注。

每日郵報報導，現年18歲的哈賽爾（Kristoffer Von Hassel），因涉嫌在鄰居住宅塗上反猶太主義塗鴉，日前遭聖地牙哥縣警局逮捕。據悉，哈賽爾年幼時，因發現微軟（Microsoft）重大安全漏洞一夕成名，曾被譽為「天才兒童」及「全球最年輕駭客」。

警方表示，9月13日接獲兩起帝王灘（Imperial Beach）居民報案，稱住宅遭人以黑色油性筆畫上納粹標誌及其他仇恨符號。當月19日，警方又接獲報案，稱其中一棟住宅再度遭破壞，附近住宅後方的一條巷弄也被人塗鴉。警方隨後加強該地區巡邏，取得監視器畫面，確認嫌犯為哈賽爾，最後在「其中一處曾發生破壞事件的昏暗巷弄間」找到他。

警方指出，哈賽爾當時攜帶「能與特定無線訊號互動，並進行系統分析的手持電子裝置」，可與車庫門、大門及其他系統進行配對。

遭塗鴉破壞的其中一棟住宅，屋主Sandy與Bruan Brillhart表示，一連串事件讓他們相當恐懼。他們告訴KGTV，「現在去海灘已無安全感，沒想到連待在自己家，也不再覺得安全。」最初，Sandy並沒有太擔心，以為只是常見惡作劇，得知這些塗鴉代表的意義後，她感到害怕。

她表示，自家大門被畫上納粹符號。該符號因納粹使用而被視為仇恨象徵。另一處塗鴉則寫上「NS」及「WP」等字母。「NS」代表「國家社會主義者（National Socialists）」，也就是希特勒所屬的納粹黨；「WP」則代表「白人力量（White Power）」。

珊蒂說，第一次遭破壞的時間，正值猶太新年（Rosh Hashanah）前後；大約一周後的贖罪日（Yom Kippur，另一個重要的猶太節日）前夕，他們家車庫門被人寫上Sandy的名字。

與此同時，哈賽爾父親則不相信兒子會做出這種事。他告訴聖地牙哥聯合論壇報，「哈賽爾以前從未惹過這種麻煩。看看他五歲時替微軟做過的事就知道。」

2014年，哈賽爾因發現不用正確密碼，也能登入父親的Xbox帳號而登上新聞版面。根據BBC報導，當時五歲的哈賽爾不知怎麼發現，在登入畫面輸入錯誤的密碼後，系統會跳出第二個驗證畫面，接著一直按「空格」填滿輸入框即可進入，無需密碼。

其父隨後將這項安全漏洞通報微軟，促使該公司修補相關問題。哈賽爾也因此被列入協助發現微軟產品漏洞人員名單，獲贈四款免費遊戲、50元及為期一年的Xbox Live會員資格。

根據每日郵報調閱的監獄紀錄，哈賽爾被控故意破壞公物及損毀財物等多項罪名，保釋金12萬2500元。

精華 FAQ

  • 警方指控他在帝王灘多處住宅與巷弄，以黑色油性筆塗上納粹標誌、NS、WP等仇恨符號，涉嫌故意破壞公物與損毀財物，因此遭到逮捕。

  • 他5歲時發現微軟Xbox登入漏洞，能在密碼錯誤後靠空白鍵繞過驗證進入帳號，父親通報微軟後促成修補，也讓他一夕成名。

  • 遭破壞的屋主表示非常恐懼，尤其塗鴉發生在猶太新年與贖罪日前後，更讓他們覺得連待在家中都不安全，對社區治安也失去信心。

納粹 微軟 帝王灘 漏洞

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