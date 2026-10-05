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核桃谷學區華生Hand In Hand團隊 與數百長者音樂雅聚

記者楊青／核桃市報導
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核桃谷聯合學區多名華裔學生創辦的Hand In Hand團隊3日以音樂雅聚的方式...
核桃谷聯合學區多名華裔學生創辦的Hand In Hand團隊3日以音樂雅聚的方式，為當地的年長者舉辦中秋節慶並歡度重陽節。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

核桃谷學區華生成立的Hand In Hand團隊在核桃市為數百長者舉辦敬老音樂雅聚，結合中秋與重陽節慶祝，獲社區與政要支持。

核桃谷聯合學區多華生創辦的Hand In Hand團隊，3日以音樂雅聚的方式為當地年長者舉辦中秋節慶並歡度重陽節。

核桃市年長者中心3日座無虛席，數百年長者參加雅聚，聼音樂，吃點心水果，每人還得到一份精美養生禮物。Hand In Hand團隊創辦人劉思源表示，他帶領團隊幹部劉思宇、何嘉凱、何嘉駿、遲皓之等一起舉辦這次敬老尊賢活動，得到很多同學響應，家長也大力支持，看到長輩們開心的笑容，真是太開心了。整場音樂會有10位同學上台表演，最小的只有8歲，最大的高中三年級，還有多個舞蹈團體也來加盟演出，大家平常都熱愛音樂和藝術，音樂會帶給大家歡樂，也是鍛煉自己的好機會。

核桃學區的「孩子王」、核桃市前市長蘇王秀蘭介紹，Hand In Hand非盈利基金會，是這群熱愛音樂與表演藝術的年輕人共同成立，多年來孩子們透過音樂，把溫暖與關懷帶給社區。她表示，在繁忙的Z世代，這些年輕人願意花時間為年長者服務，花很多時間和精力舉辦這樣溫馨活動，難能可貴，希望更多年輕人共襄盛舉，推展敬老風氣。

基金會多位共同創辦人表示，他們曾經到過不少年長者中心慰問演出，或參加社區表演，用音樂帶給長輩們歡樂的同時，也分享到長輩們的許多精彩人生故事和經歷，收穫滿滿。

核桃市長伍立倫、市議員Ritchie Cajulis、前市長蘇王秀蘭、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti、以及加州參議員Bob Archuleta辦公室、加州眾議員陳立德和洛杉磯縣政委員蘇麗絲的代表等出席活動。

Hand In Hand團隊創辦人劉思源（左二）3日帶領團隊幹部舉辦敬老尊賢活動...
Hand In Hand團隊創辦人劉思源（左二）3日帶領團隊幹部舉辦敬老尊賢活動，得到很多同學的響應。（記者楊青╱攝影）

核桃學區的「孩子王」、核桃市前市長蘇王秀蘭（紅衣）和Hand In Hand團隊...
核桃學區的「孩子王」、核桃市前市長蘇王秀蘭（紅衣）和Hand In Hand團隊的孩子們。（記者楊青／攝影）

核桃市長伍立倫（左二）等向Hand In Hand團隊幹部頒獎。（記者楊青／攝影...
核桃市長伍立倫（左二）等向Hand In Hand團隊幹部頒獎。（記者楊青／攝影）

核桃谷聯合學區多名華裔學生創辦的Hand In Hand團隊3日以音樂雅聚的方式...
核桃谷聯合學區多名華裔學生創辦的Hand In Hand團隊3日以音樂雅聚的方式，為當地的年長者舉辦中秋節慶並歡度重陽節。（記者楊青／攝影）

精華 FAQ

  • 他們在核桃市年長者中心舉辦中秋、重陽敬老音樂雅聚，安排學生與舞蹈團體演出，讓長者聽音樂、吃點心並同樂，氣氛溫馨熱鬧。

  • 活動現場座無虛席，數百名長者到場參與，不但欣賞表演，還可享用點心水果，每人也收到一份精美養生禮物，整體安排十分周到。

  • 因為這群熱愛音樂的年輕人長期以表演服務社區，把溫暖帶給長者，並投入時間與精力舉辦敬老活動，展現難能可貴的服務精神。

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