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南加州中文學校聯合會 頒給優秀中文教師、學生獎學金

記者邵敏／洛杉磯報導
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頒獎嘉賓玫瑰崗代表Tiffany Zhu，鼓勵更多孩子學習中文。（記者邵敏／攝影...
頒獎嘉賓玫瑰崗代表Tiffany Zhu，鼓勵更多孩子學習中文。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州中文學校聯合會在洛僑中心頒發第50屆優良教師與學生獎學金，表揚18位教師與41位學生，並由多位贊助人分享學中文對文化傳承與職涯發展的重要性。

加州中文學校聯合會，10月4日在洛僑中心舉辦第50屆資深優良教師、優秀學生獎學金頒發典禮。現場氣氛熱烈，吸引眾多師生、家長及社區人士參與，共同見證這一榮耀時刻。頒獎嘉賓以自身經驗為例指出，「學會中文更容易找到工作，薪水也會更高。」

此項年度盛事旨在表彰長期奉獻於中文教育的優秀教師，鼓勵勤奮學習中文的學生，傳承中華文化。根據聯合會公布的評選結果，本屆共有18位優良教師獲獎，資深者教齡長達30年，41位學生獲得獎學金殊榮。華興保險、李敏華、玫瑰崗共捐贈2萬5600元獎金，肯定獲獎師生的成績。

聯合會會長顔綠新從事僑校中文教育已有31年，她指出，許多老師平日都有自己的工作，只能周末到學校授課，而且薪酬有限，「能夠多年持續從事中文教育，是對傳承中華文化的熱忱。」

華興保險贊助此項活動已有十多年，作為頒獎嘉賓，總裁張國興分享，女兒在美國出生長大，但能說流利中文，就是因為從小堅持學習中文，參加各種中文賽事，受益匪淺。他感謝老師、家長的辛勤付出，並表示，華興保險將繼續支持華語文教育，通過獎學金等方式激勵更多年輕人熱愛中華文化，「只要聯合會老師堅持教中文，我們就會一直捐贈下去。」

李敏華支持中文教育多年，她特別設立「李徐葉梅女士紀念獎學金」，紀念母親獨自撫育六個年幼子女，「我的母親認為，即使家裡只能喝一口稀飯，也要支持孩子上學」。李敏華以自己從事投資顧問的經驗分享，孩子學習中文，不僅是文化傳承，也與未來職業發展息息相關。「會中文更容易找到工作，薪水也會比別人高。」

頒獎嘉賓玫瑰崗代表Tiffany Zhu表示，她的三個孩子從四歲就開始就學習中文，參加詩歌朗誦等比賽。「中文學習不只是一門語言，也為孩子提供演講、辯論等機會。」正因為自己的家庭從中文教育獲益良多，她希望藉此機會回饋社會，鼓勵更多孩子學習中文。

李敏華為獲獎教師、學生頒獎。（記者邵敏／攝影）
李敏華為獲獎教師、學生頒獎。（記者邵敏／攝影）

現場氣氛熱烈，吸引眾多師生、家長及社區人士參與。（記者邵敏／攝影）
現場氣氛熱烈，吸引眾多師生、家長及社區人士參與。（記者邵敏／攝影）

南加州中文學校聯合會4日舉辦第50屆資深優良教師、優秀學生獎學金頒發典禮。（記者...
南加州中文學校聯合會4日舉辦第50屆資深優良教師、優秀學生獎學金頒發典禮。（記者邵敏／攝影）

華興保險贊助這項活動十多年，總裁張國興為獲獎教師頒獎。（記者邵敏／攝影）
華興保險贊助這項活動十多年，總裁張國興為獲獎教師頒獎。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 聯合會在洛僑中心舉辦第50屆頒獎典禮，主要表彰資深優良教師與優秀學生，並頒發獎學金，藉此肯定長期投入中文教育者及努力學習中文的學生。

  • 本屆共有18位優良教師獲獎，其中資深者教齡達30年，另有41位學生獲得獎學金。獎金由華興保險、李敏華與玫瑰崗共同捐贈，總額2萬5600元。

  • 多位嘉賓都認為中文不只是文化傳承，也與職涯發展有關，甚至能提高就業機會與薪資。有人以子女學中文的經驗說明，持續學習可帶來語言、演講與辯論等多元能力。

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