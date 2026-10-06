人口普查擬改族裔統計 亞太裔把握11月2日前發聲

2030年人口制度正在進行重大調整。亞太裔及東南亞裔社區組織呼籲民眾抓緊最有不到一個月，對新規提出意見和看法。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 人口普查局擬修改2030年普查的族裔、種族與人口基數計算規則，亞太裔社區正趕在11月2日前動員民眾發聲。

全美2030年人口普查 制度正在進行重大調整。新規擬改變人口普查表格中的種族、族裔等人口資料收集方式，同時重新界定哪些居民可以納入決定國會席次的「人口基數」。到目前為止，亞太裔僅有150人針對相關提案提交意見，離500人目標相差甚遠。亞太裔及東南亞裔 社區組織呼籲民眾抓緊最有不到一個月，踴躍參與，表達意見。

人口普查局9月10日公布提案，包括禁止在2030年人口普查短表及用於人口統計的相關問卷中，詢問種族和族裔問題；同時也提出不再在普查問卷中詢問性取向。這些都是目前仍在徵詢公眾意見階段的提案。該提案擬將美國公民及合法永久居民納入計算，並排除部分其他非公民人口；包括持有工作簽證、學生簽證以及部分庇護相關身分的居民，其是否納入人口基數也受到關注。

目前已有超過150亞太裔針對相關提案提交意見，社區組織正進一步動員，希望累積至少500份公眾意見，讓人口普查局在制定2030年普查規則時，聽到更多亞裔及移民社區的聲音。

社區組織指出，許多非營利機構、教育及社會服務計畫，都需要人口資料來了解服務對象及分配資源。如果缺乏足夠細分的資料，一些規模較小但需求明確的移民社區，未來可能更難獲得相應的關注。

加州亞太裔聯盟表示，若缺乏細緻的族裔人口資料，一些長期存在於移民社區的經濟、教育、醫療及社會服務需求，未來可能更難被政策制定者掌握。人口普查局已將原定10月13日截止的公眾意見徵詢期，延長至11月2日。民眾可以透過聯邦政府的Regulations.gov網站，就提案提交意見。

希望表達意見的民眾，可進入聯邦政府的Regulations.gov網站，搜尋2030 Census相關提案，閱讀人口普查局提出的規則變更內容後，點選提交公眾意見（Submit a Comment）。意見不必寫得很長，民眾可以用自己的語言說明，為什麼準確、細緻的種族與族裔人口資料對自己、家人及所在社區重要，例如教育、醫療、社會服務、語言服務及公共資源規畫等。

2030年人口制度正在進行重大調整。亞太裔及東南亞裔社區組織呼籲民眾抓緊最有不到一個月，對新規提出意見和看法。（記者楊青／攝影）