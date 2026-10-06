我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

貴婦超市Erewhon長駐洛杉磯縣藝術美術館 推限定奶昔

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Erewhon特別推出僅於Erewhon at LACMA販售的LACMA奶昔，...
Erewhon特別推出僅於Erewhon at LACMA販售的LACMA奶昔，以有機鳳梨、芒果、草莓、柑橘及獅鬃菇調製，將藝術色彩與創意融入飲食體驗。（洛縣藝術美術館LACMA提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Erewhon與LACMA由快閃合作升級為永久據點，並推出限定商品與奶昔，同時提撥部分收益支持館方教育與展覽計畫。

洛杉磯縣藝術美術館（LACMA）日前宣布，與有機零售品牌Erewhon建立永久性長期合作關係，繼首波快閃咖啡館後，Erewhon at LACMA將正式成為LACMA博物館園區的一部分。

為慶祝合作正式升級，Erewhon同步推出Erewhon at LACMA限定系列，設計靈感來自美國藝術家Alexander Calder於1964年創作、坐落於咖啡館前方的公共藝術作品《Three Quintains (Hello Girls)》。

限定系列包括運動衫、托特包及帽子，並加入手工彩繪細節，每件商品皆具有獨特性。系列商品可於位於David Geffen Galleries的LACMA Store及官方線上商店購買。此外Erewhon也特別推出LACMA Smoothie（奶昔），僅於Erewhon at LACMA販售。這款繽紛飲品以有機鳳梨、芒果、草莓、柑橘及獅鬃菇調製，將藝術色彩與創意融入飲食體驗。

作為長期支持洛杉磯藝術與文化發展的品牌，Erewhon將從限定系列的每筆銷售中提撥部分收益，支持藝術美術館的教育與展覽計畫。相關計畫每年服務約100萬名訪客，進一步強化藝術教育與社區參與。

藝術美術館執行長兼Wallis Annenberg館長Michael Govan表示，很高興Erewhon at LACMA從短期快閃活動發展為永久性的博物館體驗。Erewhon不僅是深具洛杉磯特色的家族企業，也長期致力於創意、健康生活與社區發展，此次合作將持續為訪客帶來結合美食、公共藝術與文化的全新體驗。

Erewhon執行長Tony Antoci表示，與藝術美術館從快閃店走向永久據點，是Erewhon發展歷程中的重要里程碑。作為品牌首個概念咖啡館，Erewhon at LACMA也象徵品牌探索全新社區體驗與文化合作模式的新篇章。

透過此次長期合作，Erewhon at LACMA將藝術、飲食、健康與社區生活融為一體，進一步成為洛縣藝術美術館體驗中的重要新地標。

精華 FAQ

  • 雙方從先前的快閃咖啡館合作，升級為永久性的長期合作關係，讓Erewhon at LACMA正式成為LACMA博物館園區的一部分，成為固定文化場域。

  • 限定系列包含運動衫、托特包與帽子，並加入手工彩繪細節；另推出僅於現場販售的LACMA Smoothie，以鳳梨、芒果、草莓、柑橘與獅鬃菇調製，靈感來自Calder作品。

  • Erewhon將從限定系列銷售中提撥部分收益，支持LACMA的教育與展覽計畫，相關計畫每年服務約100萬名訪客，有助於擴大藝術教育與社區參與。

洛杉磯

上一則

好市多拖鞋酷似UGG 售價不到30

下一則

藍色雞蛋比較貴 營養價值沒更高

延伸閱讀

池上店家變身民間藝廊 肉圓店、獨立書店、咖啡館裡藏畫作

池上店家變身民間藝廊 肉圓店、獨立書店、咖啡館裡藏畫作
洛杉磯愛樂YOLA東洛設新據點 拓華裔學童音樂機會

洛杉磯愛樂YOLA東洛設新據點 拓華裔學童音樂機會
談藝／史上最大規模亨利摩爾雕塑展 倫敦邱園開展

談藝／史上最大規模亨利摩爾雕塑展 倫敦邱園開展
亞美藝術聯盟撥款50萬元 8紐約機構入選

亞美藝術聯盟撥款50萬元 8紐約機構入選
PACE新總部 將搬至洛杉磯市中心

PACE新總部 將搬至洛杉磯市中心
Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 貼近大眾文化對話

Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 貼近大眾文化對話

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞