貴婦超市Erewhon長駐洛杉磯縣藝術美術館 推限定奶昔

Erewhon特別推出僅於Erewhon at LACMA販售的LACMA奶昔，以有機鳳梨、芒果、草莓、柑橘及獅鬃菇調製，將藝術色彩與創意融入飲食體驗。（洛縣藝術美術館LACMA提供）

AI摘要 文章摘要整理： Erewhon與LACMA由快閃合作升級為永久據點，並推出限定商品與奶昔，同時提撥部分收益支持館方教育與展覽計畫。

洛杉磯 縣藝術美術館（LACMA）日前宣布，與有機零售品牌Erewhon建立永久性長期合作關係，繼首波快閃咖啡館後，Erewhon at LACMA將正式成為LACMA博物館園區的一部分。

為慶祝合作正式升級，Erewhon同步推出Erewhon at LACMA限定系列，設計靈感來自美國藝術家Alexander Calder於1964年創作、坐落於咖啡館前方的公共藝術作品《Three Quintains (Hello Girls)》。

限定系列包括運動衫、托特包及帽子，並加入手工彩繪細節，每件商品皆具有獨特性。系列商品可於位於David Geffen Galleries的LACMA Store及官方線上商店購買。此外Erewhon也特別推出LACMA Smoothie（奶昔），僅於Erewhon at LACMA販售。這款繽紛飲品以有機鳳梨、芒果、草莓、柑橘及獅鬃菇調製，將藝術色彩與創意融入飲食體驗。

作為長期支持洛杉磯藝術與文化發展的品牌，Erewhon將從限定系列的每筆銷售中提撥部分收益，支持藝術美術館的教育與展覽計畫。相關計畫每年服務約100萬名訪客，進一步強化藝術教育與社區參與。

藝術美術館執行長兼Wallis Annenberg館長Michael Govan表示，很高興Erewhon at LACMA從短期快閃活動發展為永久性的博物館體驗。Erewhon不僅是深具洛杉磯特色的家族企業，也長期致力於創意、健康生活與社區發展，此次合作將持續為訪客帶來結合美食、公共藝術與文化的全新體驗。

Erewhon執行長Tony Antoci表示，與藝術美術館從快閃店走向永久據點，是Erewhon發展歷程中的重要里程碑。作為品牌首個概念咖啡館，Erewhon at LACMA也象徵品牌探索全新社區體驗與文化合作模式的新篇章。

透過此次長期合作，Erewhon at LACMA將藝術、飲食、健康與社區生活融為一體，進一步成為洛縣藝術美術館體驗中的重要新地標。