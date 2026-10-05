我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

洛市公園連上廁所都難？PRK提案不加稅、經費擬翻倍改善

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
HR&A Advisors財務專家Connie Chung表示，洛杉磯市公園長期...
HR&A Advisors財務專家Connie Chung表示，洛杉磯市公園長期面臨人力與維護經費不足，PRK提案若通過，有望改善設施維護並恢復部分服務。（線上會議截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯市將就PRK修憲案投票，盼在不加稅下分10年把公園預算提高到2倍，以修復失修設施、補足人力並改善綠地不足社區的使用權益。

洛杉磯市公園廁所失修、遊樂設施老舊，部分休閒中心甚至因人手不足，周日無法開放。選民將於11月3日表決PRK市憲章修正案，決定是否在不增加新稅的情況下，分十年將休閒與公園局的最低預算配置提高至目前的兩倍。美國社群媒體（American Community Media）1日舉行線上簡報會，邀請市議員、財務專家及社區代表，討論提案對居民生活的影響。

洛市第七選區市議員Monica Rodriguez表示，許多勞工家庭聚居的社區缺乏公園，現有設施又面臨維修積壓。廁所、人行道及遊樂設備長期失修，除了影響使用，也可能增加市府賠償責任。她認為，與其等事故發生後支付賠償，不如提早投資修繕，改善安全與無障礙設施。

她指出，市府已透過公園需求評估蒐集居民意見，提出改善方向。未來應優先照顧綠地不足、設施損壞嚴重的社區，尤其是居民只有一座鄰近公園可用的地區。不過，她並未在會中列出首批施工地點或完工時間。

參與需求評估財務分析的HR&A Advisors專家Connie Chung表示，過去25年，洛市新增117座公園，管理責任隨之擴大，人力與維護經費卻未同步跟上。2008年金融危機後，大批職位遭裁撤，至今仍未恢復；目前員工約1500人，低於2008年高峰的1961人。

她表示，自2009年以來，市府營運預算增加約68%，公園局僅增加約35%，且部分增額用於支付員工福利與水電等費用。需求評估估計，翻修既有公園、增建設施及取得新公園用地等一次性資本需求約150億元，每年營運需求則約6億元。PRK是改善經費來源的重要策略，但仍需搭配其他資源。

Connie Chung表示，增加人力有望讓部分服務較快恢復，例如重新開放周日關閉的休閒中心，並改善清潔及活動安排。

「愛麗舍公園之友」共同會長、回聲公園諮詢委員會主席Sakae Koyama指出，社區為棒球場與網球場附近爭取廁所，已等待六、七年，如今預製建物雖已安裝，管線接通仍未完成。

公共土地信託組織（Trust for Public Land）社區組織工作者Dayana Molina表示，約150萬洛市居民無法在步行十分鐘內抵達公園。綠地不足的社區往往也承受較高汙染與酷熱風險，她盼新增資源能改善樹蔭、延長泳池開放時間，並支持更多校園在課餘時間供社區使用。

精華 FAQ

  • 這項提案希望在不增加新稅的前提下，提高休閒與公園局的最低預算，藉此修補廁所、遊具與人行道等老舊設施，並補足長期不足的人力與維護經費。

  • 因為許多社區公園設備失修、廁所缺乏維護，部分休閒中心還因人手不足而周日關閉；專家也指出，新增公園後管理負擔上升，但人力與預算沒有同步增加。

  • 他們希望先處理綠地不足、受損最嚴重的社區，增加廁所、樹蔭、泳池開放時間與課後可用空間，也讓只有一座鄰近公園的居民能更安全便利地使用設施。

上一則

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

下一則

華人幼兒升學戰過五關斬六將 孩子還不會走 父母先預約學校

延伸閱讀

康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造

康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造
市議員候選人王溫蒂談聖蓋博未來：讓市府更透明

市議員候選人王溫蒂談聖蓋博未來：讓市府更透明
州議會允HOA漲價 影響1400萬居民

州議會允HOA漲價 影響1400萬居民
聖蓋博市議員候選人王溫蒂新人新視角 發現城市問題

聖蓋博市議員候選人王溫蒂新人新視角 發現城市問題
西雅圖年度預算91億 擬增警力、削減消防加班費惹議

西雅圖年度預算91億 擬增警力、削減消防加班費惹議
阿罕布拉工程師Sahu選市議員 用數據談市政

阿罕布拉工程師Sahu選市議員 用數據談市政

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕