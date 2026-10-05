洛市公園連上廁所都難？PRK提案不加稅、經費擬翻倍改善

HR&A Advisors財務專家Connie Chung表示，洛杉磯市公園長期面臨人力與維護經費不足，PRK提案若通過，有望改善設施維護並恢復部分服務。（線上會議截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯市將就PRK修憲案投票，盼在不加稅下分10年把公園預算提高到2倍，以修復失修設施、補足人力並改善綠地不足社區的使用權益。

洛杉磯市公園廁所失修、遊樂設施老舊，部分休閒中心甚至因人手不足，周日無法開放。選民將於11月3日表決PRK市憲章修正案，決定是否在不增加新稅的情況下，分十年將休閒與公園局的最低預算配置提高至目前的兩倍。美國社群媒體（American Community Media）1日舉行線上簡報會，邀請市議員、財務專家及社區代表，討論提案對居民生活的影響。

洛市第七選區市議員Monica Rodriguez表示，許多勞工家庭聚居的社區缺乏公園，現有設施又面臨維修積壓。廁所、人行道及遊樂設備長期失修，除了影響使用，也可能增加市府賠償責任。她認為，與其等事故發生後支付賠償，不如提早投資修繕，改善安全與無障礙設施。

她指出，市府已透過公園需求評估蒐集居民意見，提出改善方向。未來應優先照顧綠地不足、設施損壞嚴重的社區，尤其是居民只有一座鄰近公園可用的地區。不過，她並未在會中列出首批施工地點或完工時間。

參與需求評估財務分析的HR&A Advisors專家Connie Chung表示，過去25年，洛市新增117座公園，管理責任隨之擴大，人力與維護經費卻未同步跟上。2008年金融危機後，大批職位遭裁撤，至今仍未恢復；目前員工約1500人，低於2008年高峰的1961人。

她表示，自2009年以來，市府營運預算增加約68%，公園局僅增加約35%，且部分增額用於支付員工福利與水電等費用。需求評估估計，翻修既有公園、增建設施及取得新公園用地等一次性資本需求約150億元，每年營運需求則約6億元。PRK是改善經費來源的重要策略，但仍需搭配其他資源。

Connie Chung表示，增加人力有望讓部分服務較快恢復，例如重新開放周日關閉的休閒中心，並改善清潔及活動安排。

「愛麗舍公園之友」共同會長、回聲公園諮詢委員會主席Sakae Koyama指出，社區為棒球場與網球場附近爭取廁所，已等待六、七年，如今預製建物雖已安裝，管線接通仍未完成。

公共土地信託組織（Trust for Public Land）社區組織工作者Dayana Molina表示，約150萬洛市居民無法在步行十分鐘內抵達公園。綠地不足的社區往往也承受較高汙染與酷熱風險，她盼新增資源能改善樹蔭、延長泳池開放時間，並支持更多校園在課餘時間供社區使用。