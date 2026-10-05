聖蓋博市議員吳程遠拚連任 推PS稅案重建警局

聖蓋博市議員吳程遠（左）2日拜會世界日報，與社長于趾琴交流。吳程遠表示，希望透過PS稅案增加市府財源，推進警局重建及救災設備更新，以因應城市長期發展需求。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 吳程遠爭取連任，強調任內已將市府財政由赤字轉盈餘，並盼透過PS提案增加收入，逐步推動警局重建、救災設備更新與城市觀光商業發展。

從改善財政到規畫重建警局，正尋求連任的聖蓋博 市議員吳程遠 2日拜會世界日報 ，分享任內施政及未來規畫。他表示，市府財政已由赤字轉為盈餘，希望透過「PS提案（Measure PS）」增加財源，逐步推動警局重建、充實救災設備，並帶動商業及觀光發展。

吳程遠表示，市府過去長期面臨財政壓力，最嚴重時曾有700多萬元赤字；至他市長任期結束時，已有520萬元結餘，另有2300萬元緊急儲備金。

他說，市府透過公開帳目、重新排定支出優先順序改善收支，他任內未曾裁員，市警薪資也從周邊城市倒數第二，升至平均水準以上。市府並透過經濟發展部門協助商家申請執照及開幕宣傳，增加銷售稅收入；新建案則須繳交開發影響費，用於下水道等公共設施。

財政逐步改善後，吳程遠希望進一步處理公共安全設施。他指出，警局空間不足，難以因應未來人口及服務需求。重建構想早在2009年已提出，當時估價約3000多萬，如今已升至7000多萬，若再拖延，工程經費恐突破億元。

11月交選民表決的PS提案若通過，交易及使用稅將增加1%，市府估計每年可增加約710萬元收入；這項收入屬一般稅，並非警局重建專款。吳程遠希望增加財源後推進警局重建，並購置雲梯消防車，因應中高樓及住商混合建案增加後的救災需求。

對近期垃圾費調整，吳程遠解釋，州法SB 1383要求地方政府推動有機垃圾分類，若未依法落實，最高可能面臨每日1萬元罰款。市議會今年5月核准垃圾服務合約第七次修正，納入有機垃圾分類收運。調整後，多數獨立住宅每期帳單約增加3元，部分商家因垃圾量及清運頻率較高，漲幅較明顯；市府也將原本每年約8萬元的非法棄置大型垃圾清運費納入與垃圾公司的合約，不再另行收費。住宅方面，吳程遠表示，市府持續推動可負擔住宅，開發商若申請容積獎勵、增加興建戶數，也須依規定提供一定比例的可負擔住宅。

商業與觀光也是長期發展重點。吳程遠指出，Mission老城區近年透過元宵燈會等活動及新商家進駐，逐漸增加人潮；明年將迎來百周年的聖蓋博大劇院，也是重要的觀光據點。市府已與台灣交通部觀光署簽署十年合作協議，新一批花燈預計本月運抵。

市府也正與旅宿業者及外送平台洽談合作，希望提高在地店家曝光度，串聯餐飲、旅宿及消費服務。展望2028年洛杉磯奧運，吳程遠認為，大型活動可望帶來人潮與商機，但不能只著眼一時熱潮。他形容奧運「如煙火」，真正重要的是「奧運之後要如何持續發展」。