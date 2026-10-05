內陸多項公投11月3日表決 漲銷售稅、教育債券案受關注

加州11月3日大選將有多項地方公投案交由選民表決。內陸帝國包括奇諾、奇諾岡、安大略，以及華人居民較多的坦密庫拉谷學區等地，都有重要公投案列入選票（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 內陸帝國多地11月3日將就稅收與教育建設公投表決，包含奇諾商業執照稅調整、奇諾岡與安大略銷售稅加徵，以及坦密庫拉谷學區2億1500萬美元債券案。

加州11月3日大選將有多項地方公投 案交由選民表決。內陸帝國包括奇諾、奇諾岡、安大略，以及華人 居民較多的坦密庫拉谷（Temecula Valley）學區等地，都有重要公投案列入選票，內容涵蓋地方政府稅收、公共服務及學校設施改善，攸關地方財政與居民生活。

奇諾市Measure F：調整商業執照稅。Measure F擬調整現行商業執照稅制度，以「總營業收入稅」（gross receipts tax）取代部分現行商業執照稅。市府表示，調整的主要目的是建立較穩定收入來源，以支應公共服務。根據提案，營業規模較大企業將按每1000美元總營業收入課徵0.60至1.50美元；年營業收入低於7萬5000美元的小型企業，則繳交25美元。

奇諾岡市Measure J：銷售稅增加1個百分點。Measure J是銷售稅調漲案，提議將當地銷售稅提高1個百分點。根據市府說明，若獲選民通過，預計每年可為市府增加約1150萬美元收入，用於維持及改善公共服務。

反對者則指出，Measure J若通過，消費者購買每100美元的應稅商品，將多支付1美元銷售稅。在通膨及生活成本持續偏高之際，反對者認為，市府應先檢討支出及財政管理，而非進一步增加居民與消費者稅務負擔。

安大略市Measure H：銷售稅增加0.5個百分點。該提案同樣涉及銷售稅調漲，但幅度為0.5個百分點。若獲選民通過，市府預計每年可增加約3250萬美元收入，用於維持及改善公共服務。

坦密庫拉谷學區Measure S：2億1500萬美元學校債券 。支持者表示，若獲選民通過，籌措經費將用於維修及現代化社區學校，以永久教室取代老舊臨時教室，並升級教室及校園設施，同時改善學習環境，協助學生為升讀大學及未來就業做好準備。反對者主要觀點之一，是在當前通膨、生活成本急劇上升經濟環境下，這項債券會給當地的房產所有者、家庭以及長者帶來長期額外稅收負擔。部分居民主張學區應首先學會在「現有的預算範圍內生活」，而非動輒通過加稅來解決問題。