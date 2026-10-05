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南加華人慶雙十 僑胞、民選官員齊聚華埠 遊行、舞鈴好戲接力

本報記者／洛杉磯報導
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新僑、老僑、僑團代表與民選官員齊聚洛杉磯華埠，慶祝中華民國115年國慶。(本報記...
新僑、老僑、僑團代表與民選官員齊聚洛杉磯華埠，慶祝中華民國115年國慶。(本報記者/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

羅省中華會館在洛杉磯華埠舉辦雙十國慶系列活動，僑胞與民選官員共襄盛舉，並以升旗、獻花及舞鈴文化演出展現台美情誼與台灣文化。

羅省中華會館4日舉辦雙十國慶系列活動，新僑、老僑、僑團代表與民選官員齊聚洛杉磯華埠，慶祝中華民國115年國慶。上午各僑團參與遊行，吸引路人駐足觀看，隨後舉行升旗典禮及向孫中山銅像獻花。下午則由台灣文化訪問團登台，以融合傳統技藝與現代藝術的舞鈴演出，延續國慶歡樂。

Mark Keppel High School學生帶來的行進樂隊表演，贏得現場喝...
Mark Keppel High School學生帶來的行進樂隊表演，贏得現場喝彩。(本報記者/攝影）

遊行上午10時開始，各僑團參與者精神抖擻走過百老匯大街，揮舞著手中的旗幟，為中華民國送上祝福。其中，Mark Keppel High School學生帶來的行進樂隊表演，贏得現場喝彩。遊行後，現場先後升起美國國旗與中華民國國旗，並演奏兩國國歌，氣氛莊嚴肅穆。各界代表致詞後，眾人移步孫中山銅像廣場獻花致意。

各界代表致詞後，眾人移步孫中山銅像廣場獻花致意。(本報記者/攝影）
各界代表致詞後，眾人移步孫中山銅像廣場獻花致意。(本報記者/攝影）

羅省中華會館主席聶澤英代表會館27個僑團暨全僑各界，歡迎與會者參加典禮。他表示，會館成立於1889年，至今已有137年歷史，與中華民國的深厚情誼延續超過一個世紀；僑社曾支持孫中山革命，出錢出力，參與並見證中華民國建立；抗戰期間，羅省及全美各地中華會館也購買軍用物資，支持抗戰。他說，會館至今仍堅定支持中華民國，珍視台灣的民主自由，以及民權、民生、平等與博愛精神。

遊行上午10時開始，各僑團參與者精神抖擻走過百老匯大街，為中華民國送上祝福。(本...
遊行上午10時開始，各僑團參與者精神抖擻走過百老匯大街，為中華民國送上祝福。(本報記者/攝影）

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元表示，洛杉磯華埠在中華民國創建過程中扮演重要角色，能在這個具有歷史意義的地方與僑胞共同慶祝國慶，令他深感榮幸。他感謝各界到場支持，祝福中華民國國運昌隆。

羅省中華會館4日舉辦雙十國慶系列活動，聯邦眾議員趙美心特意頒發表揚狀。左起：梁國...
羅省中華會館4日舉辦雙十國慶系列活動，聯邦眾議員趙美心特意頒發表揚狀。左起：梁國輝、張麗卿、趙美心、聶澤英、朱栢田。(本報記者/攝影）

聯邦眾議員趙美心到場祝賀，肯定洛杉磯台灣社群的貢獻，並表示應持續深化美台夥伴關係。她指出，處理美台雙重課稅問題是她在國會的優先工作之一，相關法案已通過眾議院，仍須爭取參議院通過。

中華會館監事長張麗卿感謝籌委會、理監事團隊及義工準備各項工作，以及老僑、新僑、越柬寮、韓華等僑團踴躍參與，並邀請大家欣賞下午的文化演出。

僑務委員會派出的「生命之光，舞鈴劇場」文化訪問團，在El Monte High ...
僑務委員會派出的「生命之光，舞鈴劇場」文化訪問團，在El Monte High School劇場登台。伍國慶代表趙美心為主辦方和表演團隊頒發表揚狀。（Lucy提供）

下午3時，僑務委員會派出的「生命之光，舞鈴劇場」文化訪問團，在El Monte High School劇場登台。演出執行總監林慧懿表示，此次受託籌辦文化訪問團演出，特別邀請台灣舞鈴劇場，將傳統扯鈴結合爵士舞、現代舞及特技，呈現豐富的聲光效果。

聶澤英指出，這場適合大小朋友觀賞的表演是國慶系列活動的重頭戲，也是文化訪問團全美...
聶澤英指出，這場適合大小朋友觀賞的表演是國慶系列活動的重頭戲，也是文化訪問團全美11站巡演的最後一站。（Lucy提供）

聶澤英在演出現場表示，會館自今年4月開始籌備，從場地、人員安排，到音響、燈光，都須配合演出需求。他形容，這場適合大小朋友觀賞的表演是國慶系列活動的重頭戲，增進洛杉磯與台灣的文化交流，尤其讓華埠部分對台灣了解較少的老一輩廣東僑胞，有機會進一步認識台灣文化。

精華 FAQ

  • 活動先由各僑團在華埠參與遊行，接著舉行升旗典禮、演奏兩國國歌，並向孫中山銅像獻花致意，下午再以舞鈴劇場演出延續國慶氣氛。

  • 除新僑、老僑與多個僑團代表外，駐洛杉磯台北經文處處長馬博元、聯邦眾議員趙美心等民選官員也到場祝賀，展現對中華民國與台灣社群的支持。

  • 舞鈴劇場將傳統扯鈴結合爵士舞、現代舞與特技，呈現聲光效果；主辦方希望藉此讓洛杉磯僑界，尤其對台灣較陌生的老一輩廣東僑胞，更深入認識台灣文化。

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