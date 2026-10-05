華人幼兒升學戰過五關斬六將 孩子還不會走 父母先預約學校

為了讓孩子加入心儀的學前班，康女士先花數小時完成申請表，再與丈夫參加線上面談，之後還要到校接受面對面交流。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯西區嬰幼兒托育名額緊縮，華人家長需提早預約、申請與面談，還可能只拿到候補；即便錄取，學費與雜費也相當高昂。

孩子還不會走，父母已開始預約校園參觀、填寫申請表、準備面談；完成層層程序後，得到的可能仍只是一個候補資格。在洛杉磯 西區（West LA）及周邊，替一、兩歲孩子尋找托育中心（daycare）或學前班（preschool），幾乎成了一場「過五關斬六將」的升學 戰。

住在西木區（Westwood）的康女士，在女兒約半歲時便開始考慮學前班。當時是2024年底，周遭家長不斷提醒她，如果希望孩子在一歲半至兩歲進入合適的項目，必須盡早參觀、申請及加入候補名單，不能等到真正需要托育時才開始尋找。

根據洛杉磯時報的報導，洛杉磯西區能接收嬰兒及幼兒的持牌托育項目尤其有限，孩子年齡愈小，選擇愈少，費用通常也愈高。部分熱門學校每月只安排一次校園參觀，家長必須提前預約，申請也可能在入學前近一年截止。

當時康女士工作繁忙，對各校的教育理念及招生流程尚未充分了解，但又怕錯過時間，因此先向兩所學校登記。此後，她一邊上網搜尋，一邊向鄰居及其他家長打聽。散步時遇到帶孩子的家長，她也會主動詢問經驗。

在考察數所學校之後，康女士最喜歡的是位於聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的非營利機構Growing Place。該校強調透過遊戲、探索及與周遭環境互動學習，與她希望女兒獲得的成長環境相符。

然而，喜歡一所學校只是第一關。康女士說，Growing Place的申請表十分詳細，她花了數小時才完成。她與丈夫先參加線上面談，之後還要到校接受面對面交流，向校方說明家庭背景、教育理念，以及對孩子成長的期待。

Growing Place官網顯示，家長完成申請後，孩子會先進入校方所稱的「候選池」，校方再根據孩子年齡及申請資料，考量性別、家庭結構、族裔及社會經濟背景等因素，希望組成一個多元的校園社區。

第一輪結果公布時，康女士的女兒並未直接獲得錄取，只被放入候選池。由於她確實很喜歡這所學校，不願只是被動等待，因此又專門寫信給校方，進一步說明自己入讀的意願。一番努力之後，她終於等到錄取通知。

學費則是另一道門檻。儘管Growing Place為非營利教育機構，該校官網目前公布的全額收費仍不低：學前班每月2625美元，另有975美元不可退還的年度押金、1600美元一次性入學費，以及每個校區100美元的申請費。

康女士說，她走訪的學校中，收費較高的項目每月學費約3600美元，若再加上捐款及其他雜費，每月支出估計接近4000美元。根據記者查詢，即使是公立學區經營的托育項目，每月費用也不低：聖塔蒙尼卡25至36個月幼兒的全日制項目每月1745美元，庫爾富（Culver City）兩歲幼兒的全日制項目則為每月2100至2200美元。

因為康女士本人是洛加大（UCLA）教職工，她也申請到UCLA的托育項目作為備選。UCLA近日宣布，旗下兩所托兒中心將於2027年6月關閉。康女士慶幸自己當初準備了多個選項，不然現在又要重新投入尋找托育機構的「奮戰」中。

據報導，洛杉磯西區能接收嬰兒及幼兒的持牌托育項目尤其有限，孩子年齡愈小，選擇愈少，費用通常也愈高。圖為UCLA旗下的托育中心。（記者子為╱攝影）