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完工99%待安檢…LAX電車延至明年載客

記者張庭瑜╱綜合報導
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耗資33億元的洛杉磯國際機場自動旅客運輸系統再度延誤，最快明年1月初才能載客，且...
耗資33億元的洛杉磯國際機場自動旅客運輸系統再度延誤，最快明年1月初才能載客，且仍可能進一步推遲。（取自LAWA新聞稿）

AI摘要

文章摘要整理：

耗資33億元的LAX自動旅客運輸系統雖已完工99%，但因安全審查、測試與協議程序未完成，啟用時間再度延至明年1月，且不排除繼續延後。

耗資33億元、延宕多年的洛杉磯國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場LAX）自動旅客運輸系統的啟用時間，將再度推遲。承包商目前預計最快明年1月才能載客，但不排除進一步延後的可能。這項全長2.25哩的電車工程目前已完成約99%，但正式營運前仍須通過多項安全審查。

據ABC 7電視台引述洛杉磯時報報導，負責工程的承包商聯盟LAX Integrated Express Solutions（LINXS）在日前提交的文件中，將預定完工日期訂為12月8日。依承包商目前規畫，若後續測試及審查順利，最快可於明年1月初投入載客，但文件也指出，無法保證啟用日期不會再次延後。電車正式營運前，必須完成30天測試，並接受獨立審查及主管LAX的洛杉磯世界機場管理局（LAWA）評估。此外，相關單位還須完成與洛杉磯水電局的公用設施協議。

機場管理局表示，不會為趕進度而縮減安全測試。機場方面指出，大型自動化機場運輸設施在正式載客前，對軌道、號誌系統及車輛進行全面測試，是確保系統長期穩定運作的標準程序，安全與可靠性仍是首要考量。自動旅客運輸系統完工後，將穿梭LAX中央航廈區，連接各航廈、停車設施、租車中心、洛杉磯捷運及公車轉運站，以及旅客接送區。這套全電動系統規畫尖峰時間約每兩分鐘一班，希望減少旅客依賴汽車進出機場。

該項工程2019年動工，原定2023年啟用，但受技術問題，以及機場管理局與承包商之間的工期、費用與責任爭議影響，完工時間一再延後。承包商今年7月提告洛杉磯市，將工程延誤歸咎市府與機場管理局；但洛杉磯縣大陪審團後來發布的報告，將多項工程問題主要歸因承包商。

工程延誤也引發財務疑慮。惠譽（Fitch Ratings）今年夏季將這項計畫12億元的優先債券列入負面觀察名單，並將評級由BB+降至BB，反映工程若持續延誤可能增加違約風險。

目前自動旅客運輸系統列車已在全線進行無乘客測試。

精華 FAQ

  • 這項全長2.25哩的電車工程目前約完成99%，承包商預估最快明年1月初可載客，但文件也明言仍可能再度延後，尚未有百分之百確定的啟用日期。

  • 正式營運前必須完成30天測試，接受獨立審查與LAWA評估，並完成與洛杉磯水電局的公用設施協議；機場方面也強調不會為趕進度而縮減安全測試。

  • 工程自2019年動工後，因技術問題及工期、費用與責任爭議而延宕；承包商與市府互告，且惠譽已將相關12億元優先債券列入負面觀察並降評。

LAX 洛杉磯國際機場 洛杉磯

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