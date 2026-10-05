世華南加分會理事改選 岑文潔芝接掌會長

駐洛杉磯台北經文處副處長兼洛僑中心主任張皓鈞在世華南加州分會會員大會致詞。（記者張庭瑜╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 世華南加州分會完成2027至2028年理事改選，岑文潔芝在新舊理事投票下當選2027年會長，並承諾延續會務、凝聚會員力量服務社區。

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會（世華南加州分會）日前在洛僑中心舉行2026年會員大會暨2027至2028年理事選舉，選出九名新理事，並由新、續任共17名理事投票 選出岑文潔芝擔任2027年會長。

岑文潔芝加入世華11年，今年擔任副會長。她當選後感謝會員支持，表示起初認為會長責任重大，一度感到緊張與猶豫，經過長時間禱告及許多會員鼓勵，最終決定接下重任，希望盡最大努力，與歷任會長及會員共同推動會務。她自小參加女童軍，養成日行一善的習慣，成為基督徒後，以「施比受更為有福」作為人生座右銘。

岑文潔芝從事醫美工作20多年，早年曾在香港開辦美容學校；來美約40年，長期投入社團及社區服務，並在角聲董事會服務逾20年，參與醫療及社會服務工作。她表示，希望將多年累積的經驗帶進世華南加州分會，凝聚會員力量，持續服務社區。

現任會長孟心韻在會中報告年度會務。她表示，分會過去一年舉辦十多場活動，涵蓋會員學習、交流聯誼、社區關懷及公益服務等，感謝理事、會員及義工投入時間與資源。她也恭喜新任理事及岑文潔芝當選，希望會員持續支持新團隊。

駐洛杉磯台北經文處副處長兼洛僑中心主任張皓鈞致詞時，恭喜世華南加州分會產生新團隊，並期勉延續服務熱忱與傳統。他回憶，早年任職期間即與世華有所往來，當時約有74個分會，如今已成立第100個分會；各地世華會員與僑教中心長期保持良好互動。他並感謝孟心韻將於10月率團返台參加中華民國國慶活動。

世華南加州分會成立已有35年，是最早加入總會的五個分會之一。九名新任理事為劉艷秋、潘子瑜、羅宇桐、岑文潔芝、孫美華、湯淑惠、王天玲、陳美伶及俞寧寧；八名續任理事為張淑卿、陳英琴、鄭璞如、朱淑芳、賴惠絹、曾素嫻、王楊士慧及莊凰。

世華南加州分會2027至2028年新任理事在會員大會及理事選舉後，與現任理事一同向與會者致意。（記者張庭瑜╱攝影）

世華南加州分會現任會長孟心韻（左）與2027年新任會長岑文潔芝握手，象徵會務交接。（記者張庭瑜╱攝影）

世華南加州分會2027年新任會長岑文潔芝發表當選感言，表示將結合多年社團及社區服務經驗推動會務。（記者張庭瑜╱攝影）