世華南加分會理事改選 岑文潔芝接掌會長
世華南加州分會完成2027至2028年理事改選，岑文潔芝在新舊理事投票下當選2027年會長，並承諾延續會務、凝聚會員力量服務社區。
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世華南加州分會完成2027至2028年理事改選，岑文潔芝在新舊理事投票下當選2027年會長，並承諾延續會務、凝聚會員力量服務社區。
世界華人工商婦女企管協會南加州分會（世華南加州分會）日前在洛僑中心舉行2026年會員大會暨2027至2028年理事選舉，選出九名新理事，並由新、續任共17名理事投票選出岑文潔芝擔任2027年會長。
岑文潔芝加入世華11年，今年擔任副會長。她當選後感謝會員支持，表示起初認為會長責任重大，一度感到緊張與猶豫，經過長時間禱告及許多會員鼓勵，最終決定接下重任，希望盡最大努力，與歷任會長及會員共同推動會務。她自小參加女童軍，養成日行一善的習慣，成為基督徒後，以「施比受更為有福」作為人生座右銘。
岑文潔芝從事醫美工作20多年，早年曾在香港開辦美容學校；來美約40年，長期投入社團及社區服務，並在角聲董事會服務逾20年，參與醫療及社會服務工作。她表示，希望將多年累積的經驗帶進世華南加州分會，凝聚會員力量，持續服務社區。
現任會長孟心韻在會中報告年度會務。她表示，分會過去一年舉辦十多場活動，涵蓋會員學習、交流聯誼、社區關懷及公益服務等，感謝理事、會員及義工投入時間與資源。她也恭喜新任理事及岑文潔芝當選，希望會員持續支持新團隊。
駐洛杉磯台北經文處副處長兼洛僑中心主任張皓鈞致詞時，恭喜世華南加州分會產生新團隊，並期勉延續服務熱忱與傳統。他回憶，早年任職期間即與世華有所往來，當時約有74個分會，如今已成立第100個分會；各地世華會員與僑教中心長期保持良好互動。他並感謝孟心韻將於10月率團返台參加中華民國國慶活動。
世華南加州分會成立已有35年，是最早加入總會的五個分會之一。九名新任理事為劉艷秋、潘子瑜、羅宇桐、岑文潔芝、孫美華、湯淑惠、王天玲、陳美伶及俞寧寧；八名續任理事為張淑卿、陳英琴、鄭璞如、朱淑芳、賴惠絹、曾素嫻、王楊士慧及莊凰。
分會在洛僑中心舉行會員大會暨理事選舉，選出9名新理事，並由17名新舊理事投票，推舉岑文潔芝擔任2027年會長，完成新一屆領導班底。 她加入世華已11年，今年任副會長，並有20多年醫美工作經驗，早年曾在香港開辦美容學校，也長期投入社團與社區服務，具備豐富實務歷練。 分會成立已有35年，是最早加入總會的5個分會之一。現任會長孟心韻表示，過去1年辦理10多場活動，未來新團隊將延續交流、關懷與公益服務。
精華 FAQ
分會在洛僑中心舉行會員大會暨理事選舉，選出9名新理事，並由17名新舊理事投票，推舉岑文潔芝擔任2027年會長，完成新一屆領導班底。
她加入世華已11年，今年任副會長，並有20多年醫美工作經驗，早年曾在香港開辦美容學校，也長期投入社團與社區服務，具備豐富實務歷練。
分會成立已有35年，是最早加入總會的5個分會之一。現任會長孟心韻表示，過去1年辦理10多場活動，未來新團隊將延續交流、關懷與公益服務。
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