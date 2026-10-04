洛杉磯時報老闆女兒批以國旅遊廣告

妮卡（Nika Soon-Shiong）日前在X上放入該廣告的鏈接，並評論「到底在搞什麼？（WHAT ON EARTH?）」。（取自Nika Soon-Shiong X）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯時報刊登以色列旅遊廣告引發爭議，黃馨祥之女妮卡批評地圖涉及占領區，並再度凸顯黃家父女在加薩與媒體立場上的分歧。

Hoodline、加州郵報報導，華裔億萬富豪、生技企業家黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）的女兒妮卡（Nika Soon-Shiong）日前公開炮轟父親，原因與黃馨祥擁有的洛杉磯 時報刊登以色列 旅遊贊助廣告有關。

妮卡旗下的媒體Drop Site News形容，廣告中的地圖顯示的是「從地中海延伸至約旦河、沒有區分約旦河西岸（West Bank，歸屬巴勒斯坦還是以色列存在爭議）或加薩 的單一且無邊界的以色列」，而且似乎將遭以色列占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）也納入其中。該廣告雖未違反美國法律，但內容與國際法抵觸。妮卡（Nika Soon-Shiong）更在社媒X放入該廣告鏈接，並評論「到底在搞什麼？」。

這起爭議的焦點，在「洛杉磯時報工作室」（L.A. Times Studios）是負責刊登及製作該廣告的獨立公司，但會使用洛杉磯時報品牌製作廣告與贊助內容等。該公司隸屬「洛杉磯時報媒體集團」，黃馨祥是集團董事長兼執行長。

至於黃家父女之間的分歧，2024年早有前例。洛杉磯時報在2024年總統大選前，拒絕替賀錦麗（Kamala Harris）背書，打破該報自2008年以來，皆支持民主黨籍總統候選人的慣例。當時妮卡曾公開表示，拒絕背書是因反對拜登-賀錦麗政府（Biden-Harris）對加薩（Gaza）問題相關政策。黃馨祥隨後發表聲明，女兒的言論僅代表她個人立場。

洛杉磯時報老闆黃馨祥。（美聯社）