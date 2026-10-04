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重遊台灣 有機會抽NTD8000元

記者張宏／爾灣報導
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星宇航空DIY製作鑰匙挂墜。（記者張宏／攝影）
星宇航空DIY製作鑰匙挂墜。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

觀光署在美國爾灣推廣台灣觀光，並同步推出重遊台灣抽NTD8000活動，盼藉文化展演與航班優勢吸引更多旅客再訪。

為持續深化台灣在美國市場的觀光品牌形象，中華民國交通部觀光署3日在爾灣Spectrum Center舉行「#100WaysToWonder」行銷活動，透過台灣文化展演、親子互動體驗、航空合作及旅遊資訊分享，帶領南加民眾從不同角度探索台灣。

3日天氣溫近百度，室外汗如雨下，但依然吸引四面八方民眾聚集在現場感受台灣多元文化與旅遊魅力。一名住在附近的華人特別帶兩隻狗狗一起參加活動，玩遊戲喝台灣布朗咖啡感受台灣魅力。東區華人林太太也專程來看布袋戲，她表示，希望年底帶朋友一起重遊台灣，希望能抽中8000元新台幣的獎勵。

觀光署10月起同步推出「重遊台灣、福氣加倍」活動，鼓勵曾造訪台灣的國際旅客再次回到台灣，並進一步帶著第一次造訪台灣的親友同行。符合資格的非台灣護照旅客，在指定日期後入台並停留至少三天兩夜，即可參加抽獎，有機會獲得新台幣8000元獎勵。活動將持續至2027年3月31日。

駐洛杉磯台北經文處觀光組組長林宜錚表示，目前北美赴台航班數量持續增加，北美已有超過12個航點，每周航班超200個，旅客若能適度錯開感恩節等旅遊旺季，會找到價格很有吸引力的航班。觀光署也期待透過持續增加航點與深化市場行銷，吸引更多美國旅客前往。

華人特別帶狗狗來參與活動。（記者張宏／攝影）
華人特別帶狗狗來參與活動。（記者張宏／攝影）

華航在活動提供這個周末有效的24%機票折扣。（記者張宏／攝影）
華航在活動提供這個周末有效的24%機票折扣。（記者張宏／攝影）

親子互動遊戲一起做喔熊小提燈。（記者張宏／攝影）
親子互動遊戲一起做喔熊小提燈。（記者張宏／攝影）

現場來賓津津有味欣賞布袋戲。（記者張宏／攝影）
現場來賓津津有味欣賞布袋戲。（記者張宏／攝影）

為持續深化台灣在美國市場的觀光品牌形象，中華民國交通部觀光署3日在爾灣Spect...
為持續深化台灣在美國市場的觀光品牌形象，中華民國交通部觀光署3日在爾灣Spectrum Center舉行「#100WaysToWonder」行銷活動，圖為來賓合影。（記者張宏／攝影）

駐洛杉磯台北經文處觀光組組長林宜錚歡迎民眾前往台灣旅行。（記者張宏／攝影）
駐洛杉磯台北經文處觀光組組長林宜錚歡迎民眾前往台灣旅行。（記者張宏／攝影）

活動現場表演舞蹈。（記者張宏／攝影）
活動現場表演舞蹈。（記者張宏／攝影）

一起夾小籠包的互動遊戲。（記者張宏／攝影）
一起夾小籠包的互動遊戲。（記者張宏／攝影）

（左起）爾灣副市長James Mai、華航美洲地區處長華德麟、爾灣市議員劉令淳、...
（左起）爾灣副市長James Mai、華航美洲地區處長華德麟、爾灣市議員劉令淳、駐洛杉磯台北經文處觀光組組長林宜錚和華航行銷協理張邱驊參與活動。（記者張宏／攝影）

現場安排光興閣掌中劇團演出台灣布袋戲。（記者張宏／攝影）
現場安排光興閣掌中劇團演出台灣布袋戲。（記者張宏／攝影）

長榮航空的遊戲攤位。（記者張宏／攝影）
長榮航空的遊戲攤位。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 交通部觀光署在爾灣Spectrum Center舉行「#100WaysToWonder」行銷活動，透過台灣文化展演、親子互動、航空合作與旅遊資訊分享，向南加民眾推廣台灣觀光品牌。

  • 活動鼓勵曾到訪台灣的國際旅客再度前往，並可帶第一次去台灣的親友同行；符合資格者在指定日期後入台、停留至少3天2夜，即可抽最高NTD8000獎勵，活動至2027年3月31日。

  • 觀光署表示北美赴台航點已超過12個，每周航班超過200個，選擇錯開感恩節等旺季較容易找到優惠機票，並可搭配持續增加的航點與行銷吸引更多美國旅客。

南加 觀光 華人

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