重遊台灣 有機會抽NTD8000元
觀光署在美國爾灣推廣台灣觀光，並同步推出重遊台灣抽NTD8000活動，盼藉文化展演與航班優勢吸引更多旅客再訪。
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觀光署在美國爾灣推廣台灣觀光，並同步推出重遊台灣抽NTD8000活動，盼藉文化展演與航班優勢吸引更多旅客再訪。
為持續深化台灣在美國市場的觀光品牌形象，中華民國交通部觀光署3日在爾灣Spectrum Center舉行「#100WaysToWonder」行銷活動，透過台灣文化展演、親子互動體驗、航空合作及旅遊資訊分享，帶領南加民眾從不同角度探索台灣。
3日天氣溫近百度，室外汗如雨下，但依然吸引四面八方民眾聚集在現場感受台灣多元文化與旅遊魅力。一名住在附近的華人特別帶兩隻狗狗一起參加活動，玩遊戲喝台灣布朗咖啡感受台灣魅力。東區華人林太太也專程來看布袋戲，她表示，希望年底帶朋友一起重遊台灣，希望能抽中8000元新台幣的獎勵。
觀光署10月起同步推出「重遊台灣、福氣加倍」活動，鼓勵曾造訪台灣的國際旅客再次回到台灣，並進一步帶著第一次造訪台灣的親友同行。符合資格的非台灣護照旅客，在指定日期後入台並停留至少三天兩夜，即可參加抽獎，有機會獲得新台幣8000元獎勵。活動將持續至2027年3月31日。
駐洛杉磯台北經文處觀光組組長林宜錚表示，目前北美赴台航班數量持續增加，北美已有超過12個航點，每周航班超200個，旅客若能適度錯開感恩節等旅遊旺季，會找到價格很有吸引力的航班。觀光署也期待透過持續增加航點與深化市場行銷，吸引更多美國旅客前往。
交通部觀光署在爾灣Spectrum Center舉行「#100WaysToWonder」行銷活動，透過台灣文化展演、親子互動、航空合作與旅遊資訊分享，向南加民眾推廣台灣觀光品牌。 活動鼓勵曾到訪台灣的國際旅客再度前往，並可帶第一次去台灣的親友同行；符合資格者在指定日期後入台、停留至少3天2夜，即可抽最高NTD8000獎勵，活動至2027年3月31日。 觀光署表示北美赴台航點已超過12個，每周航班超過200個，選擇錯開感恩節等旺季較容易找到優惠機票，並可搭配持續增加的航點與行銷吸引更多美國旅客。
精華 FAQ
交通部觀光署在爾灣Spectrum Center舉行「#100WaysToWonder」行銷活動，透過台灣文化展演、親子互動、航空合作與旅遊資訊分享，向南加民眾推廣台灣觀光品牌。
活動鼓勵曾到訪台灣的國際旅客再度前往，並可帶第一次去台灣的親友同行；符合資格者在指定日期後入台、停留至少3天2夜，即可抽最高NTD8000獎勵，活動至2027年3月31日。
觀光署表示北美赴台航點已超過12個，每周航班超過200個，選擇錯開感恩節等旺季較容易找到優惠機票，並可搭配持續增加的航點與行銷吸引更多美國旅客。
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