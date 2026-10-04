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阿罕布拉工程師Sahu選市議員 用數據談市政

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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阿罕布拉市議會第一選區候選人Ranajit Sahu（左）拜會洛杉磯世界日報，與...
阿罕布拉市議會第一選區候選人Ranajit Sahu（左）拜會洛杉磯世界日報，與社長于趾琴交流市政議題。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

阿罕布拉第一區市議員候選人Sahu以工程與數據為主軸，主張透過汙染地開發、ADU鬆綁與產業招商，改善住宅不足與居民成本壓力。

角逐阿罕布拉第一區市議員的環境工程師Ranajit Sahu 2日拜會世界日報，他希望運用專業與數據，處理住宅供給及居民生活成本等問題。他質疑州府分配給該市的住宅配額不合理（過高），主張透過整治受汙染土地、簡化附屬住宅單位（ADU）申請增加住宅供給，並反對租金管制。他也提出淨化市營水井、審慎檢視垃圾費調漲及吸引新產業等構想，盼減輕居民負擔、拓展市府財源。

Sahu在阿罕布拉居住近40年，曾任公園及休閒委員、規畫委員及環境永續委員，並與社區組織Grassroots Alhambra共同推動V提案。該案於2020年獲選民通過，將市議員選舉由全市普選改為分區選舉。他指出，阿罕布拉逾半人口為亞裔，改制後，市議會才陸續出現亞裔市議員。

針對住宅需求，Sahu表示，阿罕布拉獲分配的區域住宅需求（RHNA）超過6800戶，但他檢視試算資料後，認為合理數字應約為2800戶。他主張整治市西側受工業汙染的土地，供住宅開發使用，同時簡化ADU申請程序、降低規費。

Sahu認為，租金管制無法增加住宅供給，因此反對實施。

居民日常開支也是Sahu關注重點。他表示，阿罕布拉自行供水，但部分水井因汙染關閉，市府須向南加州大都會水務局（MWD）購買成本較高的水，最終反映在居民水費上。他希望尋求成本較低的水井淨化方式，減輕居民負擔。至於垃圾費，他主張，業者若要求調漲，市議會應仔細檢視成本，並在重新議約時爭取更有利條件。

談到測速照相及車牌辨識引發的隱私疑慮，Sahu以市府現行的Flock車牌辨識攝影機為例表示，阿罕布拉並未使用該系統開立超速罰單，主要用途是比對執法單位列出的可疑車牌，相關合約也禁止將資料提供給移民暨海關執法局（ICE）。他舉例，日前多家7-Eleven同晚遭持槍搶劫，警方透過車牌辨識，約兩小時即逮捕嫌犯。他認為，只要善用科技並做好規範，就能兼顧執法效益與個人隱私。

談及城市長期發展，Sahu指出，阿罕布拉鄰近加州理工、噴射推進實驗室（JPL）、南加大及洛杉磯州大，有條件吸引科技與生技企業進駐。他表示，市府銷售稅收入相當依賴汽車經銷商及大型賣場，引進新產業有助分散稅收來源，也可能為入學人數下滑的學區帶來更多學生。

精華 FAQ

  • 他把住宅供給與居民生活成本列為首要議題，認為應以數據檢視政策，透過土地再利用、簡化ADU申請、控制水費與垃圾費來減輕負擔。

  • Sahu認為州府分配給阿罕布拉的RHNA超過6800戶過高，合理值約2800戶；因此主張整治西側受汙染土地供住宅開發，並降低ADU申請門檻與規費。

  • Sahu認為Flock系統主要用於比對可疑車牌，不是拿來開超速罰單，且合約禁止提供ICE資料；同時他希望吸引科技與生技企業，擴大財源並帶動學區生源。

租金 世界日報 阿罕布拉

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