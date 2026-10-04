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為拿白卡不報現金收入、房車放子女名下 多年後仍有風險

記者趙健╱洛杉磯報導
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長期收現金、不申報收入，並將房車放在子女名下，專家提醒，多年未被查到不代表稅務風...
長期收現金、不申報收入，並將房車放在子女名下，專家提醒，多年未被查到不代表稅務風險已經消失。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

報現金、把房車放子女名下不一定違法，但若刻意隱瞞收入或資產申報，仍可能面臨補稅、罰款與刑責，且多年後仍可能被IRS或加州機關追查。

工作只收現金、房車登記在子女名下，是否就能安心以低收入身分申請白卡Medicaid）？資深會計師張青指出，收現金與贈與財產本身未必違法，但隱瞞應申報收入，可能面臨補稅、罰款，甚至刑事責任；多年未被查到，也不代表風險消失。

巴沙迪那市一華人讀者近日來信反映，一熟人長年替多戶家庭做清潔，每月收入至少5000元，要求以現金支付，30多年沒有報稅，房車則放在子女名下，同時使用白卡，讓周圍人感到不公平和悲觀。

類似情況在華人社區時有耳聞。張青表示，曾接觸過居住數百萬甚至上千萬元住宅，卻稱自己沒有收入並使用白卡的華人，他曾勸對方不要申領。不過，是否符合白卡資格，仍須依個人實際收入、年齡及適用的白卡資格規定判斷，不能單憑房產認定。

張青表示，現金收入並非不能收，關鍵是有沒有依法申報。一旦查出應申報卻未申報的收入，除補繳稅款，還可能有利息與罰款；若涉故意欺詐，後果可能從民事處罰進一步走向刑事起訴。

張青指出，有些人抱僥倖心理，以為沒有主動申報，就不會有人知道。但生活支出、銀行帳戶資金進出與申報收入之間若出現明顯落差，都可能成為查核線索，第三方檢舉也可能引起調查。他認為，隨著AI及資料分析技術發展，長期隱瞞收入也愈來愈困難。

多年沒有報稅，國稅局（IRS）究竟可以往前追多少年？張青強調，根據IRS規定，一般情況下，評定欠稅的期限為提交稅表後3年；如果漏報的收入超過稅表所列總收入的25%，通常延長至6年；但如果根本沒有提交有效稅表，或提交的是意圖逃稅的欺詐稅表，則沒有一般的評稅時效限制。

張青回憶，曾接觸一宗涉及夫妻的疑似稅務欺詐案，相關申報問題持續十多年。後來IRS刑事調查人員來到他的事務所，詢問相關稅表情況。他以此提醒，長年沒有被查到，不等於以前的問題已經「過期」；尤其涉及欺詐或從未提交有效稅表時，不能認為只要熬過幾年，IRS就不能再追查。

對於多年未申報收入、如今想補救的人，張青建議，首先要區分是不了解規定造成的錯誤，還是故意隱瞞。如果可能涉及刑事責任，應先諮詢稅務律師，再由律師與會計師合作，評估補報、更正或其他處理方式。

張青提到，IRS設有自願揭露程序（VDP），他將其通俗形容為「自首計畫」。這項程序主要提供給故意違反稅務義務、可能面臨刑事風險的納稅人，讓其主動向IRS披露問題，但並不代表欠稅可以一筆勾銷。

IRS規定，自願揭露須及時、真實且完整，納稅人須配合核定正確稅負，並全額繳清所欠稅款、利息及適用罰款，或取得全額清償的分期付款協議。IRS收到揭露時，必須尚未啟動相關民事查核或刑事調查，也尚未從第三方或刑事執法行動取得相關違規資訊。自願揭露不保證免於刑事起訴；非故意錯誤則可考慮補報或更正稅表等方式。

白卡方面，2026年起，加州部分Medi-Cal類別恢復資產審查，包括部分65歲以上長者、身心障礙者及需要長期照護者等。目前相關類別單人可計入資產上限為13萬元，主要自住房及一輛主要使用的汽車通常不計入。

加州健保服務局（DHCS）指出，贈與或出售資產對多數人的白卡資格並無影響，但長照另有移轉規定。若為取得原不符合資格的福利，故意隱瞞收入或應申報資產，則可能涉及福利欺詐。加州健保服務局除受理檢舉，也會運用資料分析調查，必要時移送地方檢方，追究刑事責任。

精華 FAQ

  • 不一定。是否符合白卡資格要看實際收入、年齡與適用規定，不能只看房產或名下資產；若故意隱瞞應申報所得或資產，仍可能被認定有福利或稅務問題。

  • 一般是提交稅表後3年；若漏報收入超過申報總收入的25%，通常可延長到6年。但若根本沒提交有效稅表，或稅表屬於欺詐性質，通常沒有一般評稅時效限制。

  • 先分辨是無心疏忽還是故意隱瞞；若可能涉及刑事責任，應先找稅務律師，再由律師與會計師評估補報或更正。若屬故意違規，也可考慮IRS自願揭露程序，但不保證免刑責。

白卡 低收入 Medicaid

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