阿市華人長者照護中心「見心頤養」 診室藏巧思

包括趙美心（右五）在內的多位民選官員參加見心頤養舉辦的中秋活動。（記者子為/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 阿罕布拉市見心頤養以PACE模式為華人長者提供醫療、活動與居家照護，並以熟悉語言和文化打造如家般的服務環境。

看完醫師，走過走廊就能和朋友打麻將、唱卡拉OK；需要接送、陪同就醫，甚至在家洗澡遇到困難，也有人協助。位於阿罕布拉 市的見心頤養（Seen Health）這處為華人 長者設計的中心，試著把醫療、日間活動與居家照護接在一起，讓長者獲得所需照顧。

見心頤養日前舉辦中秋活動，當天中心擺出各式月餅，安排投壺、古裝拍照等節慶活動。舞蹈、歌唱和變臉表演中，幾位表演者就是在這裡接受服務的長者。他們談起中心生活時表示，自己過得開心，也得到需要的照顧；有人形容，這裡「像家一樣」。

接待與入會專員Kevin He介紹，牆上掛著的書畫，是長者們的作品；也貼著他們寫給員工的感謝信。原本用作辦公室的房間，因長者希望有更多活動空間，改成可以唱卡拉OK、打麻將的場所。中心還有書法、繪畫等課程，長者也能玩電動遊戲。早餐和午餐則由營養師依長者需求調配。

走到診所，照顧又延伸到另一層面。長者可在中心量血壓、看家庭醫師、抽血；若需要看專科，團隊可協助轉介、接送或陪同就醫。診室編號依次可見1、2、3、5、6、7，唯獨跳過「4」；Kevin He解釋，設計時考慮到部分華人長者介意這個數字，專門避開。

他還指出，有些長者擔心語言不通，或子女忙碌無法陪診，中心會安排人員協助。中心有會說普通話、廣東話的醫護及員工，甚至能以潮州話等方言溝通。

共同創辦人蘇星表示，這裡與一般日間照護中心的差別，在於活動只是服務的一部分。見心頤養採用「長者全面護理計畫」（PACE）模式，由醫師、護士、營養師、治療師、司機及照護人員等組成團隊，依長者需求安排醫療與生活協助；需要額外支持的人，也可由照護人員到家中幫忙洗澡。

蘇星指出，中心自2025年初開始服務，參與長者從最初八位增至目前約300多位。機構計畫未來四年在聖蓋博谷投入約5000萬元，擴展長者照護服務。

到場支持的聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，PACE讓有較高照護需求的長者取得醫療、運動及社交服務，同時繼續住在家中。她認為，以熟悉的語言提供照護，並讓亞裔長者參與麻將、傳統節日等喜愛的活動，正是中心的特色。

長者可在中心量血壓、看家庭醫師、抽血；若需要看專科，團隊可協助轉介、接送或陪同就醫。（記者子為／攝影）

中心原本用作辦公室的房間，因長者希望有更多活動空間，改成可以唱卡拉OK、打麻將的場所。（記者子為／攝影）

見心頤養共同創辦人蘇星（左）表示，機構計畫未來四年在聖蓋博谷投入約5000萬元，擴展長者照護服務。圖右為共同創辦人蘇陽。（記者子為／攝影）

見心頤養的診室在設計時考慮到部分華人長者介意「4」這個數字，專門避開。（記者子為／攝影）

活動當天，中心擺出各式月餅，安排投壺、古裝拍照等節慶活動。（記者子為／攝影）