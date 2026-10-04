洛杉磯愛樂YOLA東洛設新據點 拓華裔學童音樂機會

洛杉磯青年管弦樂團擴大音樂教育版圖，將在東洛杉磯設立新點，拓展洛縣青少年學習音樂的機會。（洛杉磯青年管弦樂團提供）

洛杉磯 愛樂樂團旗下「洛杉磯青年管弦樂團」（YOLA）擴大音樂教育版圖，在東洛杉磯設立新據點「YOLA at Griffith」，讓洛杉磯縣更多年輕人接觸高品質音樂教育。

位於英格伍（Inglewood）、由著名建築師Frank Gehry設計的YOLA中心，今年迎來成立五周年。YOLA將在東洛杉磯的Griffith STEAM Magnet中學建立新社區據點「YOLA at Griffith」，未來向青少年提供更多音樂課程、延伸教育活動及社區活動，讓學生及家長不必長途奔波，就能在鄰近社區取得高品質的音樂學習資源。

YOLA的新計劃，是與洛杉磯市内青年樂團（ICYOLA）擴大合作，ICYOLA的學生將可把YOLA中心作為固定排練場，並與YOLA學生共同參加由洛杉磯愛樂音樂家主持的大師班，以及共同演出。

對沒能加入青年樂團的學生，洛杉磯愛樂也鼓勵透過「Symphonies for Schools」及「Invited Rehearsals」等計畫，獲得現場交響樂教育經驗。