加台聯蒙市雙十升旗 和平鴿、飛機繞場
加州台灣同鄉聯誼會在蒙市舉辦第48年雙十升旗典禮與嘉年華，趙美心力促台美稅務法案過關，現場並以遊行、飛機繞場和和平鴿展現僑界支持。
AI摘要
文章摘要整理：
加州台灣同鄉聯誼會在蒙市舉辦第48年雙十升旗典禮與嘉年華，趙美心力促台美稅務法案過關，現場並以遊行、飛機繞場和和平鴿展現僑界支持。
加州台灣同鄉聯誼會3日在蒙特利公園市巴恩斯公園（Barnes Park）舉行慶祝中華民國115年雙十國慶升旗典禮暨嘉年華遊行，這是該會連續第48年主辦該活動。聯邦眾議員趙美心表示，她推動的台美避免雙重課稅法案，已在眾議院高票通過，如今只差參議院一關，她會持續努力，讓法案早日完成立法。
趙美心指出，台灣已成為民主成功典範，並超越德國成為美國第四大貿易夥伴，台美今年稍早也簽署新的互惠貿易協定。她說，在美國主要貿易夥伴中，台灣是唯一沒有雙重課稅減免的，這並不合理；「美台快速雙重稅收減免法案」目前只剩一名參議員阻擋，她聽說對方近日會見了台灣訪問團，希望能改變心意。她也提到，台灣今年在世界貿易組織（WTO）部長級會議上實質遭排除後，她領銜20多名國會議員跨黨派致函關切，強調台灣入會已逾20年，不應被迫在會員地位與國際參與之間二選一。
駐洛杉磯台北經文處處長馬博元表示，這是他首次參加這項典禮，看到國旗在海外受到如此愛護，內心感動難以言喻。他說，這面國旗承載僑界前輩當年出國打拚時對家鄉的牽掛，如今則代表台灣面對再強大的威脅、再艱困的國際環境都不會退縮。
大會主席、僑務委員劉煥君表示，聯誼會多年來堅持舉辦這項活動，希望藉由文化交流融合不同族裔社區、帶動年輕世代參與，讓更多人看見台灣、認識台灣、愛上台灣。今年特別新增「台灣之美」攝影暨短影音比賽，並設現金獎。她也特別感謝中華旗隊創辦人陳耀華博士，日前才剛動過手術，仍連續兩天到場指揮，現場報以熱烈掌聲。
典禮在軍號聲中升起美國國旗與中華民國國旗，介壽號飛機繞場三周，大會並釋放和平鴿，全場高呼「中華民國萬歲」。蒙市市長羅霈霆致詞歡迎各界，並提醒民眾11月3日記得參與期中選舉的投票；羅省中華會館主席聶澤英則預告，中華會館4日將在華埠百老匯街舉行雙十國慶遊行。30個僑團、校友會及社區團體參與嘉年華遊行，多位民選官員也致贈賀狀，全體並切蛋糕、齊唱生日快樂歌為中華民國慶生。
活動在蒙特利公園市巴恩斯公園舉行，由加州台灣同鄉聯誼會主辦，且已連續第48年辦理，成為當地僑界慶祝雙十的重要年度活動。 她表示推動的台美避免雙重課稅法案已在眾議院高票通過，現在只差參議院表決，並強調會持續遊說，希望法案能盡快完成立法。 現場升起美國與中華民國國旗，並有介壽號飛機繞場3周、釋放和平鴿與嘉年華遊行，還有30個僑團及多位民選官員共同出席祝賀。
精華 FAQ
活動在蒙特利公園市巴恩斯公園舉行，由加州台灣同鄉聯誼會主辦，且已連續第48年辦理，成為當地僑界慶祝雙十的重要年度活動。
她表示推動的台美避免雙重課稅法案已在眾議院高票通過，現在只差參議院表決，並強調會持續遊說，希望法案能盡快完成立法。
現場升起美國與中華民國國旗，並有介壽號飛機繞場3周、釋放和平鴿與嘉年華遊行，還有30個僑團及多位民選官員共同出席祝賀。
上一則
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開
下一則