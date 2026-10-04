加台聯蒙市雙十升旗 和平鴿、飛機繞場

蒙市市議員頒發表揚狀給加台聯會長劉煥君（中）及副會長楊賢宜（左二），感謝該會在蒙市舉辦國慶活動。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州台灣同鄉聯誼會在蒙市舉辦第48年雙十升旗典禮與嘉年華，趙美心力促台美稅務法案過關，現場並以遊行、飛機繞場和和平鴿展現僑界支持。

加州台灣同鄉聯誼會3日在蒙特利公園市 巴恩斯公園（Barnes Park）舉行慶祝中華民國115年雙十國慶升旗典禮暨嘉年華遊行，這是該會連續第48年主辦該活動。聯邦眾議員趙美心 表示，她推動的台美避免雙重課稅法案，已在眾議院 高票通過，如今只差參議院一關，她會持續努力，讓法案早日完成立法。

趙美心指出，台灣已成為民主成功典範，並超越德國成為美國第四大貿易夥伴，台美今年稍早也簽署新的互惠貿易協定。她說，在美國主要貿易夥伴中，台灣是唯一沒有雙重課稅減免的，這並不合理；「美台快速雙重稅收減免法案」目前只剩一名參議員阻擋，她聽說對方近日會見了台灣訪問團，希望能改變心意。她也提到，台灣今年在世界貿易組織（WTO）部長級會議上實質遭排除後，她領銜20多名國會議員跨黨派致函關切，強調台灣入會已逾20年，不應被迫在會員地位與國際參與之間二選一。

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元表示，這是他首次參加這項典禮，看到國旗在海外受到如此愛護，內心感動難以言喻。他說，這面國旗承載僑界前輩當年出國打拚時對家鄉的牽掛，如今則代表台灣面對再強大的威脅、再艱困的國際環境都不會退縮。

大會主席、僑務委員劉煥君表示，聯誼會多年來堅持舉辦這項活動，希望藉由文化交流融合不同族裔社區、帶動年輕世代參與，讓更多人看見台灣、認識台灣、愛上台灣。今年特別新增「台灣之美」攝影暨短影音比賽，並設現金獎。她也特別感謝中華旗隊創辦人陳耀華博士，日前才剛動過手術，仍連續兩天到場指揮，現場報以熱烈掌聲。

典禮在軍號聲中升起美國國旗與中華民國國旗，介壽號飛機繞場三周，大會並釋放和平鴿，全場高呼「中華民國萬歲」。蒙市市長羅霈霆致詞歡迎各界，並提醒民眾11月3日記得參與期中選舉的投票；羅省中華會館主席聶澤英則預告，中華會館4日將在華埠百老匯街舉行雙十國慶遊行。30個僑團、校友會及社區團體參與嘉年華遊行，多位民選官員也致贈賀狀，全體並切蛋糕、齊唱生日快樂歌為中華民國慶生。

民選官員、僑務委員及僑界代表上台大合照，共慶中華民國115年雙十國慶。（記者張庭瑜/攝影）

大會主席、加台聯會長劉煥君致詞，邀請民眾參加今年新增的「台灣之美」攝影暨短影音比賽。（記者張庭瑜／攝影）

加台聯今年首度邀請多族裔團體參與，印度舞團Akarshana School of Dance身穿傳統服飾參加遊行。（記者張庭瑜/攝影）

聯邦眾議員趙美心（右）頒發國會表揚狀給加台聯會長劉煥君（左），表彰該會連續48年舉辦國慶升旗活動。（記者張庭瑜／攝影）

升旗典禮中大會釋放和平鴿，白鴿在中華旗隊持旗護衛下振翅高飛，貴賓在台上鼓掌歡呼。（記者張庭瑜／攝影）

僑務委員及僑界貴賓在升旗典禮中肅立，向國旗致敬。（記者張庭瑜/攝影）

與會者一同切蛋糕，為中華民國115歲生日慶生。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國國旗與美國國旗在蒙市巴恩斯公園藍天下冉冉升起。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國退伍軍人協會南加州分會隊伍持中美兩國國旗，參加遊行。（記者張庭瑜／攝影）

全體貴賓齊唱生日快樂歌，祝福中華民國國運昌隆。（記者張庭瑜／攝影）

僑界人士在升旗時行禮、齊唱國歌，現場氣氛莊嚴感人。（記者張庭瑜/攝影）

中國國民黨美國西南支部成員揮舞國旗，參加國慶嘉年華遊行。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會成員高舉會旗，精神抖擻參加嘉年華遊行。（記者張庭瑜／攝影）

「中華民國之友」隊伍高舉橫幅、揮舞國旗，參加嘉年華遊行。（記者張庭瑜／攝影）

中華旗隊持國旗及軍旗列隊，加台聯成員撫胸肅立，莊嚴迎接升旗儀式。（記者張庭瑜／攝影）

介壽號飛機在蒙市巴恩斯公園上空，繞場三周向中華民國國慶致敬。（記者張庭瑜/攝影）

介壽號飛機以編隊飛越會場上空，為雙十國慶升旗典禮增添熱鬧氣氛。（記者張庭瑜/攝影）

中華旗隊成員身著海陸空軍禮服，持中華民國國旗及軍旗威武進場。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元表示，台灣面對威脅不會退縮，會永遠站在捍衛民主自由的最前線。（記者張庭瑜／攝影）

墨西哥舞團Folklore La Morenita小舞者身穿鮮豔傳統服飾，為國慶遊行增添多元色彩。（記者張庭瑜/攝影）