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波莫那理工州大 明年玫瑰花車「同心翱翔」

記者啟鉻／綜合報導
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加州州立理工大學玫瑰花車設計，以「同心翱翔」呼應大會的「歡迎」主題。（Cal P...
加州州立理工大學玫瑰花車設計，以「同心翱翔」呼應大會的「歡迎」主題。（Cal Poly Pomona提供）

AI摘要

文章摘要整理：

波莫那理工州大與聖路易斯奧比斯波校區公布2027玫瑰花車「同心翱翔」，以鳥群共飛象徵歡迎、包容與歸屬，延續學生共同製作的傳統。

加州波莫那理工州大（Cal Poly Universities）發布，2027玫瑰花車年度遊行設計概念，以「同心翱翔」（Soaring as One）呼應大會的 「歡迎」（Welcome）主題，透過鳥群共同飛翔故事，傳達包容、接納與歸屬感。

「同心翱翔」是玫瑰花車遊行中唯一由學生自行設計、建造的花車，由加州州立大學系統的波莫那理工州立大學及聖路易斯奧比斯波加州理工州大（Cal Poly San Luis Obispo）學生共同打造。儘管兩校相距約250哩，學生仍合作完成花車設計、建造及各項相關工作。

根據Cal Poly Pomona資訊，花車設計為一隻翼展16呎的加拿大雁領航，帶領其他鳥類組成標誌性的V字飛行隊，其中包括綠頭鴨、夏威夷雁大藍鷺。這些飛翔的鳥兒也邀請幾位平時只能在地面活動的「朋友」加入。其中，一隻奇異鳥乘坐滑翔翼翱翔。一艘飛船則成為孔雀及羅德島紅雞的棲息處。另一隻叢林雞（jungle fowl）則藉助一對義肢翅膀，高高飛越雲層。

自1949年兩校開始合作參加玫瑰花車遊行以來，學生團隊已累計獲得63項獎，其中包括在2026年玫瑰花車遊行中，憑「叢林躍動」花車贏得最高榮譽「總冠軍獎」。

精華 FAQ

  • 設計概念名為「同心翱翔」（Soaring as One），並呼應大會的「歡迎」主題，藉由鳥群共同飛翔的故事，表達包容、接納與歸屬感。

  • 因為它是玫瑰花車遊行中唯一由學生自行設計與建造的花車，由波莫那理工州大與聖路易斯奧比斯波校區學生跨校合作完成，意義特別。

  • 花車由翼展16呎的加拿大雁領航，帶領多種鳥類組成V字隊形，並讓奇異鳥、孔雀等加入；兩校自1949年合作以來已累積63項獎，2026年更拿下總冠軍獎。

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