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年底節日購物季提前開跑 中高檔家居品牌10月掀促銷潮

記者楊青╱巴沙迪那報導
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傳統不輕易打折的中高檔家居品牌Pottery Barn，目前家具、餐桌用品、戶外...
傳統不輕易打折的中高檔家居品牌Pottery Barn，目前家具、餐桌用品、戶外用品、床品、浴室用品、燈具、地毯等都提前打折促銷，最高折60%。（記者楊青╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加中高檔家居品牌在10月提前推出節日促銷，從家具到餐桌用品皆有折扣；Adobe預測今年假日與10月網購消費將成長，折扣高峰則落在感恩節到Cyber Week。

剛進10月，南加各大商家已提前進入年底三大節日促銷模式。從家居布置、餐桌用品、廚具，到節日禮物與居家家具，中高檔品牌紛紛推出秋季及節日大折扣，將傳統11月底的黑色星期五購物季提前一個多月。

Adobe最新公布的2026年假日網購預測，今年11月1日至12月31日網路假日消費預計達2751億元，比去年增加6.7%；值得注意的是，10月的網路消費預計達958億元，比去年同期增加8%，顯示「提前購物」已成為年底消費的重要趨勢。

聖蓋博谷不少華人家庭來說，年底消費不只是買禮物，還包括招待親友的餐桌、廚具、床品，以及家中迎接客人的節日裝飾，家居品牌的提前促銷，尤其受注意。

位巴沙迪那老城的Pottery Barn，是聖蓋博谷居民較容易前往的中高檔家居品牌之一。目前正在打折的商品涵蓋家具、戶外用品以及節日飾品，另外季節和展品清倉，都可以拿到很好的價格，最高折60%。

同樣位巴沙迪那老城的中高檔家居與廚具品牌Crate & Barrel，普通商品的促銷折扣達35%，包括抱枕、地毯、燈具、燭台、香氛及花器等。「Sale區」有包括家具清倉最高折扣50%、部分廚房品牌打折35%，清倉物品最高折60%。

值得注意的是，Crate & Barrel數百款秋季促銷商品，涵蓋萬聖節、感恩節到聖誕節的裝飾，部分商品折扣可達數百元，讓消費者可以從秋季布置一路用到年底節日。

喜歡現代、簡約以及中世紀風格的消費者，可留意巴沙迪那的West Elm。尤其他們的開箱折扣（Open Box）以及部分家具和家居用品折扣幅度相當可觀，最高可達75%。對正在考慮換沙發、餐椅、地毯或燈具的家庭來說，折扣可能達數百甚至上千元。

如果年底家中有感恩節、聖誕節聚餐，巴沙迪那S Lake Ave上的Williams-Sonoma值得留意。目前該品牌已提前推出完整節日專區，部分聖誕樹及花環最高打折20%。

Adobe預測，今年整個假日季的折扣將逐步加深：11月初平均折扣約14%，感恩節前後可達21%，Cyber Week則可能達到全年最高約30%。因此，消費者如果是「看到喜歡就買」的節日小物，可以趁現在選擇款式和庫存；如果是沙發、地毯、餐桌等高單價商品，則可以先記下原價與目前價格，再比較感恩節、黑色星期五及Cyber Monday是否有更進一步折扣。

傳統不輕易打折的中高檔家居品牌Pottery Barn，目前家具、餐桌用品、戶外...
傳統不輕易打折的中高檔家居品牌Pottery Barn，目前家具、餐桌用品、戶外用品、床品、浴室用品、燈具、地毯等都提前打折促銷，最高折60%。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 因為商家為搶攻假期消費，已在10月提前推出秋季與節日大折扣，將原本多在11月底才開始的黑色星期五購物季往前拉長，讓消費者更早進場選購。

  • Adobe預估今年11月1日至12月31日網路假日消費達2751億元，年增6.7%；10月網購則估達958億元，年增8%，顯示提前購物已成明顯趨勢。

  • Pottery Barn最高折60%；Crate & Barrel普通商品約35%，清倉最高折60%；West Elm開箱與部分商品最高75%；Williams-Sonoma節日專區部分商品最高折20%。

南加 黑色星期五 聖蓋博

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