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聖瑪利諾免費送堆肥 每戶可領175磅

記者趙健╱聖瑪利諾報導
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10月17日兩項服務地點。（聖瑪利諾市府提供）
10月17日兩項服務地點。（聖瑪利諾市府提供）

AI摘要

文章摘要整理：

聖瑪利諾市10月17日將與Valley Vista Services合作舉辦免費堆肥發放及文件銷毀活動，居民可領堆肥並免費清理舊文件。

聖瑪利諾市居民家中若有堆積已久的舊帳單、銀行文件等含有個人資料的紙張，10月可趁免費活動一次清理。聖瑪利諾市將與Valley Vista Services合作，10月17日舉辦秋季免費堆肥發放及文件銷毀活動，居民每戶最多可領取五袋堆肥，並可免費銷毀最多10個銀行文件箱（banker boxes）的文件。

活動時間為17日（周六）上午8時至下午2時，兩項服務分別在不同地點進行。免費堆肥將在Lacy Park的St. Albans Road停車場發放，地址為1196 St. Albans Road。每戶最多可領五袋，每袋約35磅，也就是最多約175磅。堆肥數量有限，採先到先得方式，活動僅提供得來速領取，居民不需要下車。主辦方提醒，現場不接受民眾自行攜帶塑膠袋或私人容器裝取堆肥。

需要處理舊文件的居民，則可前往Stoneman Building，地址為1560 Pasqualito Drive。每戶最多可攜帶10個銀行文件箱的紙本文件免費銷毀。送交前應先拆除釘書針和迴紋針，並將文件從活頁夾及塑膠套中取出。文件銷毀服務將持續至處理容量額滿為止，因此有大量文件需要處理的居民可考慮提早前往。

活動僅限聖瑪利諾居民參加，須出示居住證明，可使用明信片、身分證或水電等公用事業帳單。民眾如對活動有疑問，可聯絡Valley Vista Services，電話626-325-6508。

精華 FAQ

  • 活動定於10月17日（周六）上午8時至下午2時舉行，堆肥發放與文件銷毀分在不同地點進行，居民可依需求前往指定地點參加。

  • 每戶最多可領5袋堆肥，每袋約35磅，合計約175磅；數量有限、先到先得，且僅提供得來速領取，現場不接受自備塑膠袋或私人容器。

  • 文件銷毀在Stoneman Building進行，每戶最多10個banker boxes。送交前需拆除釘書針與迴紋針，並將文件從活頁夾及塑膠套中取出，且須出示居住證明。

聖瑪利諾

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