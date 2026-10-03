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橙縣台灣嘉年華 萬人逛廟會

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愛恩中文學校校長林瑞美（前排左三）與林綺敏（前排左一）、朱哲妤（前排右一）兩位老...
愛恩中文學校校長林瑞美（前排左三）與林綺敏（前排左一）、朱哲妤（前排右一）兩位老師在攤位推廣i僑卡及華語課程。（橙僑中心提供）

AI摘要

文章摘要整理：

橙縣台灣嘉年華在安那罕以台灣廟會為主題登場，透過布袋戲、表演、攤位與徽章集章活動，吸引上萬人認識台灣文化。

橙縣台灣嘉年華（Taiwan Carnival）日前在安那罕STC GardenWalk舉行，今年以「廟會」為主題，結合台灣傳統布袋戲、舞獅、扯鈴、音樂演出、夜市遊戲及30多個特色展攤，三天活動吸引上萬人參與。主辦單位Yiya Formosa寶島文化村並推出七款台灣廟會主題收藏徽章，讓民眾透過互動體驗認識台灣傳統文化。

嘉年華今年特別安排台灣傳統布袋戲演出，由台灣知名布袋戲團「光興閣」表演「神弓之戀」，透過操偶及劇情呈現布袋戲藝術特色，吸引不同族裔觀眾駐足欣賞。橙僑中心主任蕭蓓如表示，台灣以美食及多元文化藝術著稱，今年該中心與僑務委員汪蔚興共同促成布袋戲南加州巡迴演出，希望讓當地民眾從觀光、美食及傳統藝術等不同面向認識台灣。

活動現場設有30多個特色展攤，參與單位包括台灣華語文學習中心－愛恩中文學校、台美精英協會橙縣分會等。FASCA橙縣分會安排舞獅、扯鈴及街舞表演；Team Taiwan則由三名歌手演唱台語及不同語言歌曲。各攤位也安排免費試吃、互動遊戲及特色伴手禮，夜市遊戲、套圈圈等台灣常見娛樂元素也搬進會場，讓參加者從飲食、表演及遊戲體驗台灣文化。

今年活動另推出七款以台灣廟會文化為主題的限量手工收藏徽章。民眾可藉由完成活動報名、掃描QR Code及參與現場遊戲等方式蒐集徽章，集滿七款後可兌換限量「Ga Ji Bag（茄袋）」，以蒐集及闖關方式增加民眾與台灣文化的互動。

橙縣台灣嘉年華在Anaheim GardenWalk一連三天，吸引上萬民眾參加。...
橙縣台灣嘉年華在Anaheim GardenWalk一連三天，吸引上萬民眾參加。（橙僑中心提供）

光興閣掌中劇團在台灣嘉年華演出布袋戲「神弓之戀」。（橙僑中心提供）
光興閣掌中劇團在台灣嘉年華演出布袋戲「神弓之戀」。（橙僑中心提供）

橙僑中心主任蕭蓓如（前排右三）、僑務委員汪蔚興（後排右一）與光興閣掌中劇團團長林...
橙僑中心主任蕭蓓如（前排右三）、僑務委員汪蔚興（後排右一）與光興閣掌中劇團團長林宏憲（前排左四）及劇團成員合影。（橙僑中心提供）

精華 FAQ

  • 今年活動以「廟會」為主題，將台灣傳統信仰氛圍與市集娛樂結合，透過多元展演、攤位和互動設計，讓民眾在美國也能體驗台灣廟會文化。

  • 現場安排布袋戲、舞獅、扯鈴、街舞與音樂演出，還有夜市遊戲、套圈圈、免費試吃與特色伴手禮，讓參與者從吃、看、玩多面向感受台灣特色。

  • 主辦單位推出7款廟會主題限量手工徽章，民眾可透過報名、掃QR Code與參與遊戲蒐集，集滿7款後可兌換限量「Ga Ji Bag」，提升互動趣味。

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