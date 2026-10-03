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福莆仙同鄉會 陳曉東擔任新會長

記者啟鉻／綜合報導
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美國加州福莆仙同鄉會日前舉行第三屆理監事會就職典禮。（葉安利提供）
美國加州福莆仙同鄉會日前舉行第三屆理監事會就職典禮。（葉安利提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國加州福莆仙同鄉會舉行第三屆理監事會就職典禮，陳曉東出任新會長，並與北美福建鄉親團體代表近300人共同歡慶。

美國加州福莆仙同鄉會日前舉行第三屆理監事會就職典禮，陳曉東擔任新會長。活動中並進行歡迎北美洲福建同鄉團體聯合會代表團聯歡晚會。

來自北美洲等地的福建鄉親團體代表包括加拿大，北加州，聖地牙哥洛杉磯本地兄弟會團體代表，僑團首長，及會員近300人出席，晚會主持人關小蕾，葉安利歡迎大家齊聚一堂，共同見證美國加州福莆仙同鄉會第三屆理監事會宣誓上任。

加州福莆仙同鄉會是由加州閩裔商家學者發起成立的非營利組織，2021年8月註冊成立。分別有三個主要部門，福莆仙同鄉會、商會及媽祖文化研究會。

新會長陳曉東表示，卸任會長吳明華說「卸任不卸心」，四年多來，吳明華帶領大家為同鄉會打下堅實基礎。他接過的不僅是一份職責，且將繼續秉持「服務鄉親，共同發展」宗旨。

陳曉東說，在前團隊打下的基礎上，盡其所能做好兩件事：一是讓已經在洛杉磯的鄉親們，都能感受到家鄉的溫暖；二是為今後要來美國發展的鄉親們，搭好橋鋪好路，輔助成長。

就職典禮晚會上北美洲福建團體全體代表一起上台高歌閩南語歌曲「愛拚才會贏」，掀起了晚會的高潮。

美國加州福莆仙同鄉會日前舉行第三屆理監事會就職典禮。（葉安利提供）
美國加州福莆仙同鄉會日前舉行第三屆理監事會就職典禮。（葉安利提供）

精華 FAQ

  • 此次活動主要是舉行第三屆理監事會就職典禮，並同時歡迎北美洲福建同鄉團體聯合會代表團參加聯歡晚會，凝聚各地鄉親情誼。

  • 陳曉東表示，會在前任團隊基礎上，讓洛杉磯鄉親感受家鄉溫暖，也為未來來美發展的鄉親搭橋鋪路，持續服務與協助成長。

  • 加州福莆仙同鄉會由加州閩裔商家學者發起，於2021年8月註冊成立，並設有同鄉會、商會及媽祖文化研究會3個主要部門。

加州 聖地牙哥 洛杉磯

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