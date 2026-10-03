福莆仙同鄉會 陳曉東擔任新會長

美國加州福莆仙同鄉會日前舉行第三屆理監事會就職典禮。（葉安利提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國加州福莆仙同鄉會舉行第三屆理監事會就職典禮，陳曉東出任新會長，並與北美福建鄉親團體代表近300人共同歡慶。

美國加州 福莆仙同鄉會日前舉行第三屆理監事會就職典禮，陳曉東擔任新會長。活動中並進行歡迎北美洲福建同鄉團體聯合會代表團聯歡晚會。

來自北美洲等地的福建鄉親團體代表包括加拿大，北加州，聖地牙哥 及洛杉磯 本地兄弟會團體代表，僑團首長，及會員近300人出席，晚會主持人關小蕾，葉安利歡迎大家齊聚一堂，共同見證美國加州福莆仙同鄉會第三屆理監事會宣誓上任。

加州福莆仙同鄉會是由加州閩裔商家學者發起成立的非營利組織，2021年8月註冊成立。分別有三個主要部門，福莆仙同鄉會、商會及媽祖文化研究會。

新會長陳曉東表示，卸任會長吳明華說「卸任不卸心」，四年多來，吳明華帶領大家為同鄉會打下堅實基礎。他接過的不僅是一份職責，且將繼續秉持「服務鄉親，共同發展」宗旨。

陳曉東說，在前團隊打下的基礎上，盡其所能做好兩件事：一是讓已經在洛杉磯的鄉親們，都能感受到家鄉的溫暖；二是為今後要來美國發展的鄉親們，搭好橋鋪好路，輔助成長。

就職典禮晚會上北美洲福建團體全體代表一起上台高歌閩南語歌曲「愛拚才會贏」，掀起了晚會的高潮。

美國加州福莆仙同鄉會日前舉行第三屆理監事會就職典禮。（葉安利提供）