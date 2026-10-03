洛城-上海 達美航空7日起增班

達美航空自7日起增加洛杉磯國際機場（LAX）往返上海浦東國際機場（PVG）航班，由目前每周三班增至每周五班。（達美航空提供）

AI摘要 文章摘要整理： 達美航空將洛杉磯至上海航班自每周3班增至5班，並同步擴充美中直飛運力；底特律航線也將於冬季航季改用新客艙A350-900，提升高端搭乘體驗。

達美航空 自7日起增加洛杉磯 國際機場（LAX）往返上海浦東國際機場（PVG）航班，由目前每周三班增至每周五班，進一步提升中國旅客往返美國的航空選擇。增班後，達美航空每周將營運19班美中直飛航班，包括西雅圖 及底特律每日往返上海的直飛航班。

洛杉磯飛上海的DL39是每周日、二、三、五、六運營。達美公布的時刻表顯示，洛杉磯出發上海的航班於當地時間上午11時起飛，上海出發航班約於下午6時25分起飛，實際時刻仍可能調整。

達美航空目前從洛杉磯、西雅圖及底特律三大樞紐機場飛往上海，均由空中巴士A350-900客機執飛。自10月底起，配合國際航空運輸協會（IATA）冬季航季，達美航空將在底特律到上海航線投入採用最新客艙配置的A350-900客機，進一步增加高端客艙座位數量。

隨著高端旅遊需求持續增長，達美航空正逐步擴大旗下A350-900機隊的達美至臻商務艙座位配置。全新客艙布局共設40個達美至臻商務艙套房，較原配置增加八個座位。另設40個達美尊尚經濟艙座位、36個達美優悅經濟艙座位，及159個經濟艙座位。搭乘達美至臻商務艙套房的旅客，可享更具私密性的獨立空間、全平躺式座椅及高端寢具，並可品嘗多元飲品及由主廚精心設計的機上餐飲。

值得一提的是，達美航空最近推出SkyMiles會員免費在五個機場托運葡萄酒的新計畫，這些機場是從加州五個機場出發的航班，包括奧克蘭、沙加緬度、舊金山、聖荷西和Sonoma縣。從這些機場出發，年滿21歲且持有有效達美航空SkyMiles會員資格的旅客，飛往美國境內目的地，可免費托運最多12瓶750毫升的葡萄酒。酒箱重量不得超過50磅，且必須符合「62英吋（157公分）的標準托運行李尺寸限制」。