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洛城-上海 達美航空7日起增班

記者張宏╱洛杉磯報導
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達美航空自7日起增加洛杉磯國際機場（LAX）往返上海浦東國際機場（PVG）航班，...
達美航空自7日起增加洛杉磯國際機場（LAX）往返上海浦東國際機場（PVG）航班，由目前每周三班增至每周五班。（達美航空提供）

AI摘要

文章摘要整理：

達美航空將洛杉磯至上海航班自每周3班增至5班，並同步擴充美中直飛運力；底特律航線也將於冬季航季改用新客艙A350-900，提升高端搭乘體驗。

達美航空自7日起增加洛杉磯國際機場（LAX）往返上海浦東國際機場（PVG）航班，由目前每周三班增至每周五班，進一步提升中國旅客往返美國的航空選擇。增班後，達美航空每周將營運19班美中直飛航班，包括西雅圖及底特律每日往返上海的直飛航班。

洛杉磯飛上海的DL39是每周日、二、三、五、六運營。達美公布的時刻表顯示，洛杉磯出發上海的航班於當地時間上午11時起飛，上海出發航班約於下午6時25分起飛，實際時刻仍可能調整。

達美航空目前從洛杉磯、西雅圖及底特律三大樞紐機場飛往上海，均由空中巴士A350-900客機執飛。自10月底起，配合國際航空運輸協會（IATA）冬季航季，達美航空將在底特律到上海航線投入採用最新客艙配置的A350-900客機，進一步增加高端客艙座位數量。

隨著高端旅遊需求持續增長，達美航空正逐步擴大旗下A350-900機隊的達美至臻商務艙座位配置。全新客艙布局共設40個達美至臻商務艙套房，較原配置增加八個座位。另設40個達美尊尚經濟艙座位、36個達美優悅經濟艙座位，及159個經濟艙座位。搭乘達美至臻商務艙套房的旅客，可享更具私密性的獨立空間、全平躺式座椅及高端寢具，並可品嘗多元飲品及由主廚精心設計的機上餐飲。

值得一提的是，達美航空最近推出SkyMiles會員免費在五個機場托運葡萄酒的新計畫，這些機場是從加州五個機場出發的航班，包括奧克蘭、沙加緬度、舊金山、聖荷西和Sonoma縣。從這些機場出發，年滿21歲且持有有效達美航空SkyMiles會員資格的旅客，飛往美國境內目的地，可免費托運最多12瓶750毫升的葡萄酒。酒箱重量不得超過50磅，且必須符合「62英吋（157公分）的標準托運行李尺寸限制」。

精華 FAQ

  • 達美航空自7日起把洛杉磯國際機場往返上海浦東的航班，從每周3班增加到每周5班，讓往返中美的旅客有更多航班與時段可選。

  • 增班後，達美航空每周將營運19班美中直飛航班，涵蓋洛杉磯、西雅圖與底特律三大樞紐，其中西雅圖和底特律仍維持每日往返上海的服務。

  • 達美將在底特律到上海航線導入新客艙配置的A350-900，增至40個至臻商務艙套房；另也推出SkyMiles會員在特定加州機場可免費托運葡萄酒的新計畫。

達美航空 洛杉磯 西雅圖

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