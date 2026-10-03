75歲亞裔大媽食物引幼犬 再駕車輾斃

75歲女子阮幸（右）涉嫌輾斃飼養的九個月大幼犬，10月1日遭聖塔安那警方逮捕。（聖塔安那警局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔安那警方指控75歲亞裔女子阮幸先將幼犬放車底、再以狗食引誘靠近後輾斃，經數周追查後在安那罕將她逮捕。

橙縣 聖塔安那75歲亞裔 女涉嫌將9個月大的幼犬放在廂型車底，再以狗食引誘牠靠近後開車輾斃。聖塔安那警方經數周追查，10月1日在安那罕逮捕涉案女子阮幸（Hahn Nguyen，音譯），並在其住處車庫尋獲涉案車輛。阮幸涉嫌虐待及遺棄動物。

KTLA電視台報導，阮幸承認飼養並遺棄名為「Blackey」的幼犬。案件發生於9月8日，動物服務人員在聖塔安那West Park Lane 900街區發現一隻黑白相間的雄性比特犬混種幼犬倒臥路旁、已無生命跡象，初步研判遭車輛輾斃。附近居民告訴警方，曾目睹一女子駕駛廂型車，疑似刻意輾壓該隻幼。

警方經數周訪查取得附近監視器畫面，內容與目擊者說法相符。畫面顯示，當天上午約9時15分，一輛較舊款、藍色或綠色的Honda Odyssey廂型車停在West Park Lane一處住宅前；阮幸先將幼犬自車內抱出，放在車底下，再把狗食置於駕駛座車門旁。待幼犬靠近食物時，女子緩慢將車向前駛，以左後輪輾過幼犬；警方表示，車輪壓在幼犬身上約15秒，女子隨後沿Lowell Street向北離去，幼犬最終傷重死亡。

由於監視器畫面未清楚拍到車牌，警方9月30日公布影像，呼籲民眾提供線索，並循線查出阮幸身分，於10月1日在安那罕將她逮捕。

安那罕75歲女子阮幸涉嫌輾斃幼犬，遭警方以涉嫌虐待及遺棄動物罪名收押。（聖塔安那警局提供）

監視器拍下涉案廂型車（上），警方透過自動車牌辨識技術追查，在嫌犯住處車庫內找到車輛（下）。（聖塔安那警局提供）