鑽石吧美食周 10月19日至25日全市餐廳20%回饋

鑽石吧「Restaurant Week」今年迎來第10年，從10月19日至25日，居民及訪客在鑽石吧任何餐廳用餐，都可透過免費手機App，獲得消費金額20%的回饋。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鑽石吧第10年美食周於10月19日至25日登場，民眾在全市餐廳用餐可透過App獲得20%回饋，鼓勵消費留在當地。

鑽石吧 一年一度的「Restaurant Week（美食周）」今年迎來第10年，市府宣布19日至25日，居民及訪客在鑽石吧任何餐廳用餐，都可透過免費的手機App ，獲得消費金額20%回饋。鼓勵民眾在享受美食之餘，也把消費留在當地。

市府表示，今年的美食周與往年一樣，鑽石吧所有餐廳均自動納入活動，不需要餐廳另外報名，也不需要消費者尋找特別菜單、優惠券或指定套餐。只要是在活動期間在鑽石吧餐廳消費，就可參加回饋計畫。

優惠活動涵蓋早餐、咖啡、午餐到晚餐，也包括堂食、外帶及路邊取餐等。

拿20%回饋的方法不複雜。民眾可下載免費的「Open Rewards: Shop Local」App，在App中建立帳戶並選擇「Diamond Bar」社區。最方便的方法是將信用卡或金融卡連結至App，符合資格的消費會自動計算回饋；如果不希望連結銀行卡，也可在消費後拍攝收據、上傳至App申請回饋。

累積的回饋可用於日後在參與計畫的鑽石吧商家消費；市府也列出Venmo、PayPal、Zelle或支票等兌換現金的方式。

活動詳情可參閱鑽石吧市府Restaurant Week專頁www.diamondbarca.gov/m/newsflash；市府經濟發展團隊也提供活動諮詢服務，電話909-839-7012。