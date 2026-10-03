哈岡學區教委候選人Wiener 盼改善辦學重建信任
哈岡學區教委候選人Alitzah Wiener強調應傾聽家長轉學原因，改善課程與校園環境，並加強雙語、特殊教育及家長溝通，以重建學區信任。
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哈岡學區教委候選人Alitzah Wiener強調應傾聽家長轉學原因，改善課程與校園環境，並加強雙語、特殊教育及家長溝通，以重建學區信任。
部分家庭為何選擇將孩子轉出學區？哈岡拉朋地聯合學區(HLPUSD)第五選區教委候選人Alitzah Wiener表示，逐戶拜訪選民時，她聽到家長對課程與校園環境的不同期待，認為學區應主動了解轉學原因，透過具體改善重建信任。
Wiener近五歲時隨家人遷居哈岡，先後就讀Los Molinos小學、牛頓初中（Newton Middle School）及威爾遜高中（Glen A. Wilson High School）。她表示，父親Michael Wiener在學區教授成人英語作為第二語言（ESL）54年，今年以81歲之齡退休；秘魯裔母親在羅蘭聯合學區擔任雙語教學助理47年，也於今年退休。父母重視她的學業，每周五都會致電老師了解學習情形，讓她深信教育從家庭開始。
從關注社區到決定參選，轉折出現在2023年。Wiener說，當時因關心Homekey遊民安置計畫選址，開始出席教委會會議，隨著對學區運作有更多了解，逐漸萌生參選念頭。期間，她也結識一些英語並非母語、較少公開發言的亞裔居民，希望協助轉達他們的問題，讓不同背景的家庭都有表達意見的機會。
走訪選民的過程，也讓她更加關注家庭的就學選擇。Wiener表示，部分家庭在疫情期間或之後，讓孩子轉往其他學區或私校，亦或是改為在家自學。她認為，學區應聽取這些家庭的意見，依各校需求配置資源，同時讓家長充分了解現有課程與就學選擇。
在資訊傳遞上，Wiener肯定學區以英文、中文及西語發送通知，並在會議中提供口譯。她表示，雙語沉浸課程是吸引部分家庭選擇學區的原因，建議學區社媒也增加中文及西語內容。教學上則可評估雙語教學助理的人力需求，透過小組或個別協助，幫助正在學習英語的新移民學生理解課程，同時減輕教師負擔。
她也關注特殊教育。Wiener表示，曾與服務自閉症兒童的組織合作，認為特殊需求學生應獲得充足的教學資源與無障礙設施，教師也須有足夠支持。
推動學區改善，需要讓家長願意參與。Wiener她認為，教委會議的緊繃氣氛，影響部分家長的出席意願，期盼教育委員尊重不同聲音，讓居民安心提問，即使意見有別，仍以學生福祉為共同目標。
除社區服務經驗外，Wiener的專業背景在表演藝術領域，從事歌唱、舞蹈及音樂劇教學。Wiener希望能有一座各校共用的表演藝術中心，用來展示學生學習成果。
更多Wiener的政見等資訊，可至https://alitzahwiener4hlpusd.com，或寄信至[email protected]與她聯繫。
她主張學區主動了解家長為何把孩子轉往他校、私校或改為自學，再依各校需求調整資源與課程，並讓家長清楚知道現有選擇，藉此重建信任。 Wiener肯定學區已有英文、中文與西語通知及口譯服務，並建議社群媒體增加中文和西語內容；同時評估雙語教學助理人力，以協助新移民學生理解課程。 她也重視特殊教育資源與無障礙設施，並希望教委會議氣氛更尊重不同聲音；此外，她提出設置各校共用的表演藝術中心，展示學生學習成果。
精華 FAQ
她主張學區主動了解家長為何把孩子轉往他校、私校或改為自學，再依各校需求調整資源與課程，並讓家長清楚知道現有選擇，藉此重建信任。
Wiener肯定學區已有英文、中文與西語通知及口譯服務，並建議社群媒體增加中文和西語內容；同時評估雙語教學助理人力，以協助新移民學生理解課程。
她也重視特殊教育資源與無障礙設施，並希望教委會議氣氛更尊重不同聲音；此外，她提出設置各校共用的表演藝術中心，展示學生學習成果。
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