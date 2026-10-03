哈岡學區教委候選人Wiener 盼改善辦學重建信任

哈岡拉朋地聯合學區第五選區教育委員候選人Alitzah Wiener的競選文宣。她主張了解家庭轉學原因，透過改善課程與校園環境，重建家長對學區的信任。（Alitzah Wiener提供）

AI摘要 文章摘要整理： 哈岡學區教委候選人Alitzah Wiener強調應傾聽家長轉學原因，改善課程與校園環境，並加強雙語、特殊教育及家長溝通，以重建學區信任。

部分家庭為何選擇將孩子轉出學區 ？哈岡拉朋地聯合學區(HLPUSD)第五選區教委候選人Alitzah Wiener表示，逐戶拜訪選民時，她聽到家長對課程與校園環境的不同期待，認為學區應主動了解轉學原因，透過具體改善重建信任。

Wiener近五歲時隨家人遷居哈岡，先後就讀Los Molinos小學、牛頓初中（Newton Middle School）及威爾遜高中（Glen A. Wilson High School）。她表示，父親Michael Wiener在學區教授成人英語作為第二語言（ESL）54年，今年以81歲之齡退休 ；秘魯裔母親在羅蘭聯合學區擔任雙語教學助理47年，也於今年退休。父母重視她的學業，每周五都會致電老師了解學習情形，讓她深信教育從家庭開始。

從關注社區到決定參選，轉折出現在2023年。Wiener說，當時因關心Homekey遊民安置計畫選址，開始出席教委會會議，隨著對學區運作有更多了解，逐漸萌生參選念頭。期間，她也結識一些英語並非母語、較少公開發言的亞裔居民，希望協助轉達他們的問題，讓不同背景的家庭都有表達意見的機會。

走訪選民的過程，也讓她更加關注家庭的就學選擇。Wiener表示，部分家庭在疫情期間或之後，讓孩子轉往其他學區或私校，亦或是改為在家自學。她認為，學區應聽取這些家庭的意見，依各校需求配置資源，同時讓家長充分了解現有課程與就學選擇。

在資訊傳遞上，Wiener肯定學區以英文、中文及西語發送通知，並在會議中提供口譯。她表示，雙語沉浸課程是吸引部分家庭選擇學區的原因，建議學區社媒也增加中文及西語內容。教學上則可評估雙語教學助理的人力需求，透過小組或個別協助，幫助正在學習英語的新移民學生理解課程，同時減輕教師負擔。

她也關注特殊教育。Wiener表示，曾與服務自閉症兒童的組織合作，認為特殊需求學生應獲得充足的教學資源與無障礙設施，教師也須有足夠支持。

推動學區改善，需要讓家長願意參與。Wiener她認為，教委會議的緊繃氣氛，影響部分家長的出席意願，期盼教育委員尊重不同聲音，讓居民安心提問，即使意見有別，仍以學生福祉為共同目標。

除社區服務經驗外，Wiener的專業背景在表演藝術領域，從事歌唱、舞蹈及音樂劇教學。Wiener希望能有一座各校共用的表演藝術中心，用來展示學生學習成果。

更多Wiener的政見等資訊，可至https://alitzahwiener4hlpusd.com，或寄信至[email protected]與她聯繫。

哈岡拉朋地聯合學區第五選區教育委員候選人Alitzah Wiener盼以在地成長與社區服務經驗，加強家校溝通，讓更多家庭願意留在學區。（記者張庭瑜╱攝影）