日做18小時 華裔業者疑壓榨移民工 欠薪賠償150萬

南加卡塔利娜島一宗長年欠薪案近日有新進展，經營多家旅館及餐廳的女業者遭法院命令支付150萬元欠薪賠償。圖為卡塔利娜島。（記者子為／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加卡塔利娜島華裔業者圖西被指長年剝削亞裔與西裔移民工，透過低報工時、拆分薪資與住房綁約等手法欠薪，最終須支付150萬元賠償。

一天工作最長18小時，加班被要求先打卡下班，再以其他姓名領取較低報酬；部分員工連住房也是向雇主租來的，一旦離職就得搬走。南加卡塔利娜島（Catalina Island）一宗長年欠薪案近日有新進展，經營多家旅館及餐廳的華裔 女業者遭法院命令支付150萬元欠薪賠償，涉及數十名2008年至2022年間工作的員工，受害者多為亞裔 和西裔移民 。

洛杉磯縣檢察官辦公室9月30日公告，住在島上Avalon市的業者圖西（音譯，Yueh Mei Tucey），又名Nora Tucey，已於9月28日賠償及量刑聽證會上，將150萬元支票交給法院。根據姓名拼寫判斷，她可能是華裔。她另被命令向加州就業發展局（EDD）支付9萬6000元，原因是低報員工薪資。

現年78歲的圖西於2025年9月15日，對七項提交虛假及詐欺申報資料、六項未繳稅款，以及一項共謀侵占工資的重罪指控，表示不抗辯（no contest）。

調查揭露的欠薪手法，不只是少付工資。加州勞工關係局（California Department of Industrial Relations）此前公告指出，員工薪資不僅低於最低工資，還被要求提前打卡下班，避免加班時數進入公司的薪資系統。他們必須另在紙上記錄加班，有時雖獲支付加班費，卻以其他姓名、較低費率（因法定加班費率高於一般時薪50%以上）領取。備料及文書工作也被要求在未計薪的時間完成。

不少餐廳員工一天內還得在不同店面輪流工作，結束一家餐廳的班次後，再到圖西夫婦經營的另一家餐廳上晚班。檢方最新公告，這種跨店排班安排，使部分員工一天工作長達18小時。

工作與住房綁在一起，則讓員工更難反抗。檢方表示，許多員工同時也是圖西的房客，而她規定，僱傭關係一旦終止，就必須搬離租屋。加州勞工專員表示，多數人擔心遭列入黑名單，不敢出聲。這次檢方公告則稱，150萬元賠償涉及數十名員工。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，受害者多年來在旅館及餐廳工作，薪資卻遠低於加州勞動法規定，部分人已等了近20年，才得以追回應得工資。他指出，案件不僅取得定罪結果，也為受害者爭取到經濟補償。

加州勞工專員Lilia García-Brower表示，案件始於一通打到該辦公室公共資訊專線的電話。她說，員工鼓起勇氣舉報違規，才讓這次追討成為可能，「員工工作的每一個小時，都應獲得報酬。」