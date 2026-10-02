我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

5年前涉大麻案未定罪 華人返美綠卡被沒收、僅臨時准入

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沒有定罪不能簡化成可放心出境，華人因種大麻被逮捕沒定罪，在返美時不僅被關小黑屋，...
沒有定罪不能簡化成可放心出境，華人因種大麻被逮捕沒定罪，在返美時不僅被關小黑屋，且绿卡遭没收。圖為CBP執法示意圖。（取自CBP官網）

AI摘要

文章摘要整理：

華人關先生因5年前涉大麻農場案未定罪，去年返美時仍遭海關嚴審、沒收綠卡並以臨時准入放行，顯示綠卡持有人涉刑案後出入境風險極高。

華人關先生五年前種大麻被逮捕，只是留下案底沒有定罪；他今年8月從中國返美時，不僅被海關二次審查入境資格(俗稱進小黑屋)，且綠卡也被沒收，現在只是臨時准入，前途未卜。

來自廣東台山關先生移民美國後，長期在餐館工作。五年前因工作受傷，在家申請工傷賠償期間，一名同鄉告訴他內陸帝國一帶有農場招人「種草」，月收入5000元。結果到了現場他才發現所謂「種草」其實是種大麻。朋友告訴他，農場位於向印第安部落租用的土地，應該不會有法律問題。關先生沒有進一步查證，便留在農場工作。兩個月後，大批警察突擊搜查農場，數十個種植大棚遭查封。關先生被警方扣留身分證、帶回警局並採集指紋，但此後一年多，檢方沒有對他提出刑事起訴。

他的刑事律師也取得相關法院紀錄，證明他沒有被正式起訴。從刑事法律角度，被逮捕不等於被定罪，沒有被起訴，更不等於存在刑事定罪紀錄。關先生以為此事已結束，認為只要刑事案件沒有被定罪，就不會影響出國旅行。因中國父母患病，他此後數年時常往返中美，每次返美都沒有重大問題，綠卡更新也順利完成。

今年8月他再次返美時，卻被帶入小黑屋進行二次審查，移民官詳細詢問他五年前的大麻農場案，他認為沒有被起訴也沒有犯罪紀錄，就如實回答，甚至出示律師取得的法院證明。但沒有換來坦白從寬，海關扣下他的綠卡，還向他簽發臨時准入文件(Parole)，允許其暫時進入美國。 關先生這時才發現，即使沒有案底和定罪，他作為一個曾涉刑事調查的綠卡持有者，返美時已無法和普通綠卡持有人享有同等入境待遇。

律師鄧洪表示，永久居民如短期離美，返回時通常不需重新申請入境並證明具有入境資格。但有法律規定，部分人會被當成申請入境者，在判斷永久居民是否有資格入境時，問題不局限在是否曾被定罪。被捕不一定會自動取消其綠卡，而是一旦離開美國，返美時移民身分是否符合資格，要被重新審核。雪上加霜的是，關先生承認他知道農場種植大麻，且曾在其中工作，導致案件不再只是政府資料庫一筆五年前的逮捕紀錄，還增加當事人在入境口岸所作出的陳述。

他說，關先生應該在出境前諮詢刑事及移民律師，律師要調取並審查警方報告、起訴紀錄、法院最終裁決、當年陳述等，及可能涉及的移民與國籍法條款，評估其出入境風險。如存在風險，最安全辦法是先留在美國處理身分問題，符合入籍條件的綠卡持有者儘早申請公民，否則就盡量不要離境。

沒有定罪不能簡化成可放心出境，華人因種大麻被逮捕沒定罪，在返美時不僅被關小黑屋，...
沒有定罪不能簡化成可放心出境，華人因種大麻被逮捕沒定罪，在返美時不僅被關小黑屋，且绿卡遭没收。圖為示意圖，非當事人。（AI生成圖）

精華 FAQ

  • 因為他雖未被正式起訴或定罪，但曾被逮捕並承認知情參與大麻農場工作。移民官在入境時可重新審核其資格，不只看是否有定罪紀錄。

  • 他返美時先被帶入二次審查，綠卡遭扣留，最後只獲簽發臨時准入文件Parole。這表示他能暫時入境，但身分與未來出入境仍不穩定。

  • 應在出境前先諮詢刑事與移民律師，調閱警方、起訴與法院紀錄，評估是否屬入境高風險；若有疑慮，最好先留在美國處理，符合條件者儘早申請入籍。

綠卡 大麻 華人

上一則

上班族備5個同菜色便當吃一星期 很膩但該怎麼辦？

下一則

以按摩店掩護色情交易 華人家族125萬元家產沒收

延伸閱讀

移民專頁／用假名刷假卡 5年後綠卡面談被捕

移民專頁／用假名刷假卡 5年後綠卡面談被捕
綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因
微信賣美國護照助中國人偷渡 檢方：嚴重國安疑慮

微信賣美國護照助中國人偷渡 檢方：嚴重國安疑慮

多華人被ICE抓後成功獲釋 都走這一法律途徑

多華人被ICE抓後成功獲釋 都走這一法律途徑
沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

移民專頁／綠卡樂透行政卡關 官司贏也沒用

移民專頁／綠卡樂透行政卡關 官司贏也沒用

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
駐洛經文處針對國慶酒會邀請函出現「台灣雙十國慶」一事作出澄清。該處表示，為提升今年國慶酒會的報名及報到效率，今年首度採用第三方雲端邀請系統，製作正式雲端邀請卡。圖為正式邀請卡，上頭完整使用「慶祝115年中華民國國慶」文字及相關圖示。（駐洛杉磯經文處）

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

2026-09-29 14:50

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收