橙縣男子持毒蛇照報案 警方證實為AI偽照

這張照片展示的劇毒加蓬蝰蛇，被聲稱於 28 日在聖塔安那發現，但警方其後證實圖像是由人工智慧生成。（聖塔安那警察局）

AI摘要 文章摘要整理： 加州聖塔安那一名男子聲稱目擊加蓬蝰蛇並報警，後被查出所附照片為AI生成假照，警方強調此類虛假影像可能造成社區不必要的恐慌。

加州橙縣 聖塔安那市一名男子報案，聲稱在社區內見到一條能釋放毒液的蝰蛇在社區內出沒，並出示照片，但其後遭警方證實此為人工智慧(AI)生成的假照，警察局方面未有表示會否對該男子控以刑事罪，但這種行為可能被拘且罰款。

洛杉磯 KTLA電視台報導，聖塔安那警察局於29日證實，案中那幀顯示一條帶有劇毒的蛇在橙縣居民區遊蕩的照片，乃由AI生成。28日，有人報警稱，在聖塔安那市的賽普拉斯大道，目擊並拍攝到一條加蓬蝰蛇(Gaboon viper)，警方和爬行動物專家隨即到場跟進。

聖塔安那警察局表示：「警方對報案人進行後續調查。他最初聲稱看到了這條蛇，並提供原始照片。但在後續調查中，他承認照片是AI生成，該舉報是虛假的。」

儘管警方最初都對照片的真假有所懷疑，但仍然將這潛在的緊急情況視為真正的威脅，直至確定影像是偽造為止。

聖塔安那警察局說：「AI生成的圖像看去可以十分像真，當虛假信息被當作事實來傳播時，便會迅速在社區內引發不必要的恐慌、困惑和擔憂。我們感謝社區在我們警員和爬行動物專家調查此案、搜查該區並確定事件真相期間，所展現出的耐心。」