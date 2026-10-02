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蒙市免費電音節3日登場 有吃有玩

【蒙特利公園市訊】
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蒙特利公園市「Electric Park」電音活動將於10月3日在巴恩斯公園舉行...
蒙特利公園市「Electric Park」電音活動將於10月3日在巴恩斯公園舉行，免費開放所有年齡層參加，現場另有餐車、藝術攤位及親子遊戲。（蒙市政府官網）

AI摘要

文章摘要整理：

蒙特利公園市將於10月3日在巴恩斯公園舉辦第六屆免費Electric Park電音節，邀請多組DJ演出，並設餐車、攤位與親子活動。

蒙特利公園市將於10月3日下午4時至晚10時，在巴恩斯公園（Barnes Park）舉辦第六屆「Electric Park」電子音樂活動，邀請DJ與音樂製作人帶來浩室音樂（House）及其他電子舞曲演出。活動免費入場，開放所有年齡層參加，另有餐車、藝術攤位及免費親子遊戲。

活動由蒙市與志工團隊「蒙特利公園藝術聯盟」（MPAC）合作舉辦，以「音樂、民眾、社區」為主題，希望透過音樂與舞蹈，讓不同背景的居民在戶外相聚，增進社區交流。市府表示，這項系列活動今年獲得加州公園與休閒協會頒發的社區影響力卓越獎。

本屆主要演出嘉賓為Morgan Page，將帶來「Classics Only」經典曲目。其他參演DJ包括Jungle George、Modern Romance、Rockee、DJ Kazaa、AJ Mora，以及聯合演出的DJ $HERLOCK與Awkstar。

除音樂節目，也將設置餐車、藝術及商家攤位，並提供免費家庭遊戲。阿罕布拉教育基金會將販售酒精飲品，僅供21歲以上成人購買。民眾可攜帶犬隻參加，但必須全程繫上牽繩。巴恩斯公園地址為350 S. McPherrin Ave., Monterey Park。

精華 FAQ

  • 活動將於10月3日下午4時至晚10時，在蒙特利公園市的巴恩斯公園舉行，地址是350 S. McPherrin Ave., Monterey Park，開放所有年齡層免費入場。

  • 本屆主打浩室音樂與電子舞曲演出，由Morgan Page領銜，另有Jungle George等DJ參演，現場也會提供餐車、藝術及商家攤位與免費家庭遊戲。

  • 市府與MPAC合作，以「音樂、民眾、社區」為主題，希望透過音樂與舞蹈促進不同背景居民交流，並且今年還獲得社區影響力卓越獎肯定。

蒙特利公園市 加州 親子

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