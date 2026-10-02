蒙市免費電音節3日登場 有吃有玩

蒙特利公園市「Electric Park」電音活動將於10月3日在巴恩斯公園舉行，免費開放所有年齡層參加，現場另有餐車、藝術攤位及親子遊戲。（蒙市政府官網）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市將於10月3日在巴恩斯公園舉辦第六屆免費Electric Park電音節，邀請多組DJ演出，並設餐車、攤位與親子活動。

蒙特利公園市 將於10月3日下午4時至晚10時，在巴恩斯公園（Barnes Park）舉辦第六屆「Electric Park」電子音樂活動，邀請DJ與音樂製作人帶來浩室音樂（House）及其他電子舞曲演出。活動免費入場，開放所有年齡層參加，另有餐車、藝術攤位及免費親子 遊戲。

活動由蒙市與志工團隊「蒙特利公園藝術聯盟」（MPAC）合作舉辦，以「音樂、民眾、社區」為主題，希望透過音樂與舞蹈，讓不同背景的居民在戶外相聚，增進社區交流。市府表示，這項系列活動今年獲得加州 公園與休閒協會頒發的社區影響力卓越獎。

本屆主要演出嘉賓為Morgan Page，將帶來「Classics Only」經典曲目。其他參演DJ包括Jungle George、Modern Romance、Rockee、DJ Kazaa、AJ Mora，以及聯合演出的DJ $HERLOCK與Awkstar。

除音樂節目，也將設置餐車、藝術及商家攤位，並提供免費家庭遊戲。阿罕布拉教育基金會將販售酒精飲品，僅供21歲以上成人購買。民眾可攜帶犬隻參加，但必須全程繫上牽繩。巴恩斯公園地址為350 S. McPherrin Ave., Monterey Park。