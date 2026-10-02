奇諾岡長者資源博覽會 資訊豐富

南加奇諾岡市（Chino Hills）16日舉辦2026年「長者資源博覽會」（Senior Resource Fair），現場設置近30個攤位，提供健康、保健、醫療、Medi-Cal（俗稱「白卡」）、交通、社交及休閒活動等資訊，並介紹政府及社區為長者提供的各項服務。（記者啟鉻╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾岡舉辦長者資源博覽會，集結醫療、交通、社交與防詐等近30項服務資訊，協助長者了解健康管理、生活支援與社區資源。

南加 奇諾岡市（Chino Hills）日前舉辦2026年「長者資源博覽會」（Senior Resource Fair），現場設置近30個攤位，提供健康、保健、醫療、Medi-Cal（俗稱「白卡 」）、交通、社交及休閒活動等資訊，並介紹政府及社區為長者提供的各項服務。

醫療與健康服務是現場長者關注的重點之一。多個醫療機構設攤提供資訊，不少長者前往諮詢，了解健康管理、醫療服務及相關計畫。奇諾谷醫療中心現場提供免費健康篩檢，工作人員解答長者提出的健康問題。波莫那谷醫療中心提供醫療資訊，向參與者介紹加入健康計畫的相關程序，以及不同情況下可獲得的居家照護服務。對於高齡長者需要長期照護時，家屬如何尋找及申請相關安養設施，也成為諮詢內容之一。

除了醫療服務，日益猖獗的電子詐騙也是不少長者關注的焦點。一名參加活動的華人長者Wen表示，現在詐騙手法層出不窮，如果長者缺乏防範意識，一旦誤入電子詐騙圈套，辛苦一輩子累積的積蓄可能被騙走，因此長者防詐意識絕對不能忽視。常見的詐騙類型包括冒充子女、孫輩等親人行騙；假冒政府機關或保險 部門；網路及技術支援詐騙；利用感情關係設下的「浪漫陷阱」；彩票及中獎詐騙等。

在聖伯納汀諾縣縣政委員Curt Hagman攤位，工作人員則提供「Helpful Resources for Seniors」實用資訊，內容相當廣泛，從寵物照顧、健康計畫、無家可歸者安置、法律服務、心理健康服務，到營養及食品援助等，涵蓋長者生活中可能遇到的不同需求，讓長者及家屬可以按需要尋找相關服務。

部分華人長者希望退休後生活更加充實。奇諾岡華美協會在現場介紹該協會長青會活動，目前提供包括英文、合唱、書畫、各類舞蹈、太極及傳統瑜伽理療等九項課程，讓長者在學習新知、鍛鍊身體的同時，也能增加社交機會。奇諾岡市本身也設有Active Adults 50+相關活動，提供50歲以上居民參加不同興趣及社交活動，並有不同族裔的長者俱樂部。不僅是休閒娛樂，也是保持社交聯繫、建立社區支持的重要途徑。

交通也是長者維持獨立生活的重要一環。此次博覽會邀請Omnitrans等交通服務單位參與，向長者介紹公共交通服務及相關使用方式，同時也提供網約車等出行資訊，協助長者了解除了自行開車之外的交通選擇。