核桃市Gyration匹克球館開幕 免費試用

核桃市Gyration健身中心匹克球館12個球場1日盛大啓動。各級民選官員前往祝賀。（記者楊青/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃市Gyration健身中心新建12個匹克球場啟用，至10月31日免費試營運，提供社區居民與南加球友體驗，也獲市府及多位政要到場支持。

核桃 市Gyration健身中心（Gyration Fitness Center）匹克球館12個球場1日盛大啓動。中心負責人古紹崙表示，即日起至10月31日，該匹克球館所有場地將向大眾免費開放，歡迎南加州 各地的匹克球愛好者前往體驗，享受健康、活力與社區交流的樂趣。

古紹崙介紹，他位於核桃市山谷大道的企業有大片空地原來打算停泊商用卡車，但在徵求市長伍立倫的意見時，伍立倫認為可以探討既美化城市又增加企業效益的更多方向，近年備受歡迎卻缺乏場地的匹克球或許是更好選擇，所以最後決定建設12個匹克球場。他表示，這一計畫得到核桃市府大力支持，使得整個改造計畫非常順利。他希望健身中心和匹克球館不僅為大家提供鍛煉身體的運動場地，也希望大家通過打球，認識更多新朋友，生活更添樂趣。

趙美心表示，匹克球近年在全美掀起風暴，她知道不少民眾在自家後院，或找塊空地就開始打匹克球，核桃市一下增加12個匹克球場，為社區解決燃眉之急。她還特別感謝古紹崙持續回饋社區，貢獻良多。

當天近三個小時活動的主持人、核桃市前市長蘇王秀蘭表示，作為成功企業家，古紹崙多年來一直不忘回饋社區，他每年從企業盈利中撥出十多萬元，支持核桃、鑽石吧、奇諾岡、波莫那甚至更遠城市社區、學區和慈善組織，不僅提供資金援助，更為社區樹立貢獻與回饋的榜樣。

伍立倫、古紹崙、馬博元、Steven Tye等，在來自各地的匹克球發燒友們熱烈的掌聲中為球場開球，12個球場生龍活虎，人聲陣陣。古紹崙表示，從1日開始為期一個月的免費營運，是希望讓社區居民認識匹克球這項兼具運動、趣味與社交性的活動，並提供一個安全、友善且適合不同年齡層參與的運動環境。無論是匹克球初學者，或已有經驗的球友，都歡迎在試營運期間前來體驗。

聯邦國會議員趙美心、駐洛杉磯台北經文處長馬博元、核桃市長伍立倫、鑽石吧市長Steven Tye、副市長周柏華、市議員鄧嘉猷、蒙特利公園市議員楊安立等出席當天上午的開幕式，並為中心啟用剪綵。來自南加各地的匹克球發燒友第一時間為新場館熱場。

健身中心試營運期間開放時間為每周二至周日，上午9時至晚9時，周一休館。場地採「先到先得」方式開放，無需提前預約。球場的所有使用者和運動參與者，均須先到該健身中心官網www.gyrationfitness.com完成註冊，並簽署責任豁免書後方可入場使用。

Gyration健身中心地址：20657 Valley Blvd. Walnut CA 91789。更多活動詳情及註冊資訊，請瀏覽www.gyrationfitness.com。

核桃市Gyration健身中心負責人古紹崙（左）、核桃市長伍立倫（右）為瑞獅點睛，期待匹克球館發展紅火。（記者楊青/攝影）

核桃市Gyration健身中心匹克球館12個球場1日盛大啓動。圖為核桃市府表彰古紹崙（中）。（記者楊青/攝影）

馬博元（左起）、Ritchie Cajulis、趙美心、古紹崙、伍立倫、蘇王秀蘭、楊安立、Steven Tye為匹克球館剪綵。（記者楊青╱攝影）

聯邦眾議員趙美心（中）向古紹崙夫婦頒發表揚狀。（記者楊青/攝影）

核桃市Gyration健身中心匹克球館12個球場1日盛大啓動。（記者楊青/攝影）

核桃市Gyration健身中心匹克球館12個球場1日盛大啓動。各級民選官員前往祝賀。（記者楊青/攝影）

核桃市Gyration健身中心匹克球館12個球場1日盛大啓動。（記者楊青/攝影）

核桃市Gyration健身中心匹克球館12個球場1日盛大啓動。各級民選官員前往祝賀。（記者楊青/攝影）