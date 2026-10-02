洛杉磯車展11月20日登場 中國富古汽車將現身

一年一度的洛杉磯車展將于11月20日至29日在洛杉磯會展中心舉辦。圖為2025年車展現場。（LA Auto Show提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯車展將於11月20日至29日登場，富古汽車SUMMER將首度在美國亮相，現場同時提供新車比較、試駕、改裝車與多元娛樂。

想換車，卻不想跑多家車行？想找個有趣的地方和家人逛上半天？今年洛杉磯 車展（LA Auto Show）提供了多種逛法：在同一場館了解不同品牌的新車，進行試駕；或欣賞豪華車、改裝車、稀有車，並玩一輪賽車模擬器。這場11月20日至29日將在洛杉磯會展中心（LA Convention Center）登場的汽車盛宴，還將迎來難得一見的中國車。

中國品牌富古汽車（Fullgood Motor）的SUMMER將亮相洛杉磯車展，是該車型在美國的首次展示。（FullGood Motor提供）

這輛中國車是富古汽車（Fullgood Motor）的SUMMER。洛杉磯車展行銷副總裁David Fortin接受本報採訪時說，SUMMER此前已在上海亮相，今年將首次在美國展示。它採用混合動力技術，外形卻向上世紀50年代的廂型車致意。Fortin說，美國車展平時難得見到中國品牌的汽車，因此他特別期待觀眾看到這輛車的反應。

對準備換車的人，車展最大的方便，是不用先決定要進哪家車行。豐田、福特、雪佛蘭、本田、現代、起亞等品牌將帶來新車。觀眾可以這輛坐坐、那輛看看，實際比較後座空間、內裝與操作方式，再詢問品牌人員哪款符合家人的預算和日常用途。

Fortin指出，現場品牌人員的工作是回答問題，觀眾不必承受當天買車的壓力。若想先做功課，車展合作的Capital One Auto Navigator也能依預算與需求協助篩選車款，提供貸款預先資格資訊；到場後，再親自坐進挑出的幾輛車。

Jeep與福特Bronco的障礙路線試乘將回歸，專業駕駛員會載參與者通過坡道與障礙。圖為2025年車展現場。（LA Auto Show提供）

光看不夠，還可以上車實際體驗。Jeep與福特Bronco的障礙路線試乘將回歸，專業駕駛員會載觀眾通過坡道與障礙；官網也把Rivian列入試駕品牌。Fortin說，觀眾可以先在展場了解車輛，再到室內或戶外試乘、試開。一般駕駛體驗包含在門票內。

在車展現場，觀眾可以欣賞到豪華車、改裝車等平時在生活中不常見的車型。圖為2025年車展現場。（世說新聞團隊／攝影）

至於沒有購車計畫的民眾，可以把車展當作一場好玩的汽車文化活動。Fortin說，場內將有賽車模擬器，讓人坐下體驗在賽道開車的感覺；「七龍珠 異戰3」（Dragon Ball Xenoverse 3）巡迴活動也預計讓觀眾提前試玩新遊戲。場內還有其他遊戲與模擬體驗，逛累了便能換個方式玩車。

車展地下展區The Underground則聚集車友俱樂部、改裝車與生活品牌。Fortin提到今年有多輛美式熱桿改裝車（hot rods）參展，是非常難得的機會。此外，越野露營展示區也是一大亮點。Fortin說，這類越野車可以加裝車頂帳篷、太陽能設備或車載廚房，滿足離開城市後的生活需要。

車展今年邁入第119年。Fortin說，感恩節期間常有祖孫三代一起來，有些人原本並非車迷，來過後卻愛上車展。他估計，若看車、試乘、逛展區，再吃點東西，四、五個小時很快就過去。

門票方面，「任選一日」成人票25元，6至12歲兒童及65歲以上長者13元，未滿6歲免費，另有指定日期票及家庭套票。活動詳情和購票可參考：https://laautoshow.com/