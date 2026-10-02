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聖蓋博市議員候選人王溫蒂新人新視角 發現城市問題

記者張宏／聖蓋博報導
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2026年聖蓋博市議員候選人王溫蒂（前左三）新人新視角發現城市問題。（王溫蒂提供...
2026年聖蓋博市議員候選人王溫蒂（前左三）新人新視角發現城市問題。（王溫蒂提供）

AI摘要

文章摘要整理：

聖蓋博市議員候選人王溫蒂透過密集家訪，發現商業型態單一、道路維修失衡、垃圾費上漲及政府透明度不足等城市問題。

聖蓋博23家奶茶店扎堆，Las Tunas大道一片冷清，反覆修某個路段，其他待修路段卻無人問津。新人新視角，聖蓋博市議員候選人王溫蒂（Wendy Wang）近三個月幾乎每天走進居民家，累計接觸約3000戶，聽取不同族裔、年齡及職業背景居民對城市發展的看法。她表示，一些居民對市政很上火，但長期缺乏有效溝通管道。

2026年聖蓋博市議員華人候選人王溫蒂（Wendy Wang，左）日前舉辦的社區...
2026年聖蓋博市議員華人候選人王溫蒂（Wendy Wang，左）日前舉辦的社區見面會。（王溫蒂提供）

王溫蒂表示，城市有約30-40%的非華裔居民，他們反應諾大城市只有兩家墨西哥餐廳和零星韓國餐館，而中餐館卻非常多，且僅是以波霸奶茶和茶飲為主要業務的店，就有約23家。「很多店鋪連招牌都是中文，導致其他族裔吃不慣、看不懂。一些居民想購買某些日常食品、尋找不同類型餐廳，需要前往周邊其他城市」。

她說，城市在審核新商業項目時，要進一步研究不同商業類型分布，避免單一業態過度集中，同時透過招商及經濟發展政策，吸引更多元的企業進入聖蓋博。

Las Tunas沿線店舖 缺乏活力

 

王溫蒂關注到Las Tunas大道一帶的商業環境。她表示，部分街段一些從事諮詢或水族館的店舖，長時間看不出是開門還是關門，白天沒有明顯人流，有居民反映部分店家常不營業，導致街道缺乏活力。王溫蒂說，一個城市有店，不代表就有商業活力。除吸引新企業，也應協助現有合法經營的小企業改善營商環境，並研究如何降低長期空置、增加人流及改善商業走廊整體環境。

王溫蒂從7月開始，幾乎每天走進居民家，直接聽取不同族裔、年齡及職業背景居民對城市...
王溫蒂從7月開始，幾乎每天走進居民家，直接聽取不同族裔、年齡及職業背景居民對城市發展的看法。（王溫蒂提供）

居民關注垃圾費、長期合約及政府透明度

垃圾服務費是居民關注議題。她說，2023年到2025年常規垃圾服務費率上漲約為6%至7%。然而，居民近期關注的是針對商業和多住宅帳戶最高達60.8%的費率漲幅，同時她也質疑政府和垃圾公司25年的超長合約合理性。

王溫蒂表示，居民希望知道為什麼價格會這樣變化，及政府如何保障公共利益。居民對政府透明度的關注，不只涉及垃圾服務，也包括攝影機數據、公共合約等。雖然政府有將信息公開，但如果居民不知道文件在哪、看不懂內容，也沒有機會在決策前提出意見。

同一道路反復修 要修的路卻常年無人問津

道路及基礎設施，也是王溫蒂走訪時反覆看到和聽到的問題。她表示，部分居民反映南聖蓋博一些區域長期缺乏維修。在聖蓋博南側Vincent Lugo Park附近，王溫蒂實地探訪發現，部分道路存在明顯坑洞。她也聽居民反映，一些街道如San Gabriel大道每年同個地方總在修，北邊也常修繕道路，但其他已長期需要改善的道路，如南邊道路卻一直等待。居民希望知道道路維修的優先順序和預算及什麼時候完成。同時質疑為什麼有些地方一再施工，一些地方卻長期沒有改善？

精華 FAQ

  • 她幾乎每天走進居民家，累計接觸約3000戶，聽取不同族裔、年齡與職業背景的看法。居民普遍反映市政溝通不足，且對商業分布、垃圾費、道路維修與資訊公開都有疑慮。

  • 她指出城市約有30%至40%非華裔居民，但餐飲與商業型態過度集中，中餐館與波霸奶茶店特別多，其他族裔常需到周邊城市消費。她主張審核新商業時應更重視多元化。

  • 居民質疑垃圾費漲幅、商業與多住宅帳戶最高達60.8%的費率調整，以及25年長約是否合理；同時抱怨道路常在同處反覆施工，其他路段卻長期未修，也希望政府更清楚公開決策依據。

聖蓋博 王溫蒂 墨西哥

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