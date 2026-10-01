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19歲母涉殺4月大女嬰 棄屍垃圾箱

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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南洛杉磯Pueblo Del Rio公共住宅區附近街景，四個月大女嬰日前被發現棄...
南洛杉磯Pueblo Del Rio公共住宅區附近街景，四個月大女嬰日前被發現棄置在附近垃圾箱內。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

南加19歲女子疑涉殺害4月大女兒並棄屍垃圾箱，已遭洛杉磯市警局逮捕，警方與家屬說法仍待進一步釐清。

南加一名19歲女子涉嫌殺害四個月大的女兒，9月29日遭洛杉磯市警局逮捕，保釋金定為200萬元。女嬰9月28日晚被發現棄置在南洛杉磯Pueblo Del Rio公共住宅區附近的垃圾箱，送醫後宣告死亡。

洛市警局表示，女嬰於28日晚約10時30分，在Alba Street與Long Beach Avenue附近被發現，初步研判是在此前24小時遭人棄置。到場消防員將她送醫，仍宣告不治。警方於29日晚公布女嬰母親Takiyah Babers涉嫌謀殺遭拘留，女嬰確切死因及案發經過仍待調查。

據ABC 7電視台報導，嫌犯的寄養母親Laura Lacy表示，她從新聞得知，Babers與四個月大外孫女Luna暫住的公寓附近，有嬰兒被棄置在垃圾箱，隨即於9月29日清晨驅車趕往。她說，自己與伴侶前一晚才將Luna送到Babers身邊，但Babers對孩子下落的說法前後不一，令她起疑。Lacy表示，家人尋找數小時仍不見Luna，後來一自稱發現女嬰的女子告知，女嬰穿著粉紅色長褲、花紋上衣，並戴著手套，與Luna衣著相同。Laura Lacy情緒激動表示，若Babers確實涉案，自己永遠無法原諒她。警方尚未證實死亡女嬰就是Lacy所說的Luna。

精華 FAQ

  • 洛杉磯市警局在9月29日晚間逮捕19歲女子Takiyah Babers，並以涉嫌謀殺名義拘留，保釋金定為200萬元。

  • 女嬰在9月28日晚約10時30分，於Alba Street與Long Beach Avenue附近、南洛杉磯Pueblo Del Rio公共住宅區旁的垃圾箱被發現。

  • 警方尚未正式確認死亡女嬰是否就是家屬所稱的Luna，也還在調查確切死因、棄置時間，以及Babers是否真正涉案。

南加

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