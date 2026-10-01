我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

誤導16名投資人 Kickin' Crab遭罰12萬元

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總部位於橙縣的餐飲連鎖品牌Kickin' Crab，因被指誤導加州至少16名加盟...
總部位於橙縣的餐飲連鎖品牌Kickin' Crab，因被指誤導加州至少16名加盟投資人，遭州監管機構處罰12萬元。（取自Kickin' Crab臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

餐飲連鎖Kickin' Crab因向至少16名加州投資人不當販售加盟權、未完整揭露費用與訴訟資訊，被金融局罰12萬元並要求補訓。

總部位橙縣園林市（Garden Grove）的餐飲連鎖品牌Kickin' Crab，因被指誤導加州至少16名加盟投資人，遭州監管機構罰款12萬元。

橙縣紀事報報導，加州金融保護與創新局（DFPI，簡稱金融局）日前表示，已下令Kickin' Crab停止「不當行為」，並支付12萬元罰款，同時完成有關加州加盟法規的補救性培訓。DFPI指出，如果該公司未能遵守命令，該部門可以撤銷其加盟註冊資格。

金融局表示，加盟投資通常涉及小企業業主投入大筆資金。根據加州加盟法，特許經營總部有義務如實、透明披露其營運狀況及過往業績。如果未能提供這些資訊，可能導致有意購買加盟權的投資人受到誤導，無法取得做出明智投資決定所需的重要資料。

根據橙縣紀事報2025年4月23日報導，Kickin' Crab創辦人Jan Nguyen在進入餐飲業前，曾經歷不同的職業道路，最終在餐飲領域找到發展方向。她11歲時從越南來到美國，當時正值1975年西貢淪陷前夕。早期她從當地越南餐館起步，後來轉向創辦以美國南方Cajun風味為特色的海鮮連鎖餐廳。

Jan Nguyen於2010年創立Kickin' Crab，目前該品牌已採加盟模式，在加州、德州、亞利桑納州、喬治亞州等州共有43家餐廳。

近來，Kickin' Crab又陸續在洛杉磯、托倫斯、亞利桑納州Avondale及德州Irving開新店，休士頓另有一家分店正在規畫中。

南加州是Kickin' Crab餐廳最密集地區之一，菜單從蝦、牡蠣，到薯條、Cajun風味毛豆及雞翅等都有。目前南加州共有21家Kickin' Crab分店，其中橙縣有八家、洛杉磯縣有七家。

根據Jan Nguyen簽署的同意命令（Consent Order），金融局指稱，Kickin' Crab在2012年至2025年間，至少向16名加州小型企業投資人出售加盟權，但沒有提供包含加盟費、權利金（royalties）及訴訟紀錄等重要資訊的文件，涉嫌違反州法。

金融局並指稱，該公司也未向該部門註冊其加盟方案。這些違規情況是在金融局於2026年4月進行的監管合規檢查中發現的。

總部位於橙縣的餐飲連鎖品牌Kickin' Crab，因被指誤導加州至少16名加盟...
總部位於橙縣的餐飲連鎖品牌Kickin' Crab，因被指誤導加州至少16名加盟投資人，遭州監管機構處罰12萬元。（取自Kickin' Crab臉書）

精華 FAQ

  • 金融局認定，Kickin' Crab在出售加盟權時未如實提供加盟費、權利金與訴訟紀錄等重要資料，涉嫌誤導至少16名加州小型企業投資人，因此處以12萬元罰款。

  • 除了支付12萬元罰款外，Kickin' Crab還必須完成有關加州加盟法規的補救性培訓，並停止相關不當行為；若不遵守命令，可能面臨加盟註冊資格被撤銷。

  • 此案顯示加盟投資涉及大筆資金，總部必須依法透明揭露營運與過往業績，否則投資人可能無法掌握加盟成本、風險與訴訟情況，導致決策失真。

橙縣 加州

上一則

華盛頓州萬名移民 10月起失去醫療保障

下一則

洛時精選／天行者餐廳滿到年底 吧台免訂位

延伸閱讀

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬
橙縣漢庭頓灘建案拖延 州府擬再重罰

橙縣漢庭頓灘建案拖延 州府擬再重罰
華人誤入收費道未獲通知以為沒事 3元沒繳罰60元

華人誤入收費道未獲通知以為沒事 3元沒繳罰60元
涉住房歧視 布碌崙房地產公司賠償35萬元

涉住房歧視 布碌崙房地產公司賠償35萬元
遊民援助爆1200萬元詐欺案 非營利組織涉買房、豪遊、開夜店

遊民援助爆1200萬元詐欺案 非營利組織涉買房、豪遊、開夜店
屋主與HOA紛爭三年勝訴 獲賠3.3萬元

屋主與HOA紛爭三年勝訴 獲賠3.3萬元

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
儘管在新興的AI行業從事軟體工程師工作，且工作並不忙碌，華人Rachel仍然認為，這不是自己想要的長期生活狀態。圖為Rachel從公司往外拍的城景。（受訪者提供）

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

2026-09-23 21:06
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」