誤導16名投資人 Kickin' Crab遭罰12萬元

總部位於橙縣的餐飲連鎖品牌Kickin' Crab，因被指誤導加州至少16名加盟投資人，遭州監管機構處罰12萬元。（取自Kickin' Crab臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 餐飲連鎖Kickin' Crab因向至少16名加州投資人不當販售加盟權、未完整揭露費用與訴訟資訊，被金融局罰12萬元並要求補訓。

總部位橙縣 園林市（Garden Grove）的餐飲連鎖品牌Kickin' Crab，因被指誤導加州 至少16名加盟投資人，遭州監管機構罰款12萬元。

橙縣紀事報報導，加州金融保護與創新局（DFPI，簡稱金融局）日前表示，已下令Kickin' Crab停止「不當行為」，並支付12萬元罰款，同時完成有關加州加盟法規的補救性培訓。DFPI指出，如果該公司未能遵守命令，該部門可以撤銷其加盟註冊資格。

金融局表示，加盟投資通常涉及小企業業主投入大筆資金。根據加州加盟法，特許經營總部有義務如實、透明披露其營運狀況及過往業績。如果未能提供這些資訊，可能導致有意購買加盟權的投資人受到誤導，無法取得做出明智投資決定所需的重要資料。

根據橙縣紀事報2025年4月23日報導，Kickin' Crab創辦人Jan Nguyen在進入餐飲業前，曾經歷不同的職業道路，最終在餐飲領域找到發展方向。她11歲時從越南來到美國，當時正值1975年西貢淪陷前夕。早期她從當地越南餐館起步，後來轉向創辦以美國南方Cajun風味為特色的海鮮連鎖餐廳。

Jan Nguyen於2010年創立Kickin' Crab，目前該品牌已採加盟模式，在加州、德州、亞利桑納州、喬治亞州等州共有43家餐廳。

近來，Kickin' Crab又陸續在洛杉磯、托倫斯、亞利桑納州Avondale及德州Irving開新店，休士頓另有一家分店正在規畫中。

南加州是Kickin' Crab餐廳最密集地區之一，菜單從蝦、牡蠣，到薯條、Cajun風味毛豆及雞翅等都有。目前南加州共有21家Kickin' Crab分店，其中橙縣有八家、洛杉磯縣有七家。

根據Jan Nguyen簽署的同意命令（Consent Order），金融局指稱，Kickin' Crab在2012年至2025年間，至少向16名加州小型企業投資人出售加盟權，但沒有提供包含加盟費、權利金（royalties）及訴訟紀錄等重要資訊的文件，涉嫌違反州法。

金融局並指稱，該公司也未向該部門註冊其加盟方案。這些違規情況是在金融局於2026年4月進行的監管合規檢查中發現的。

總部位於橙縣的餐飲連鎖品牌Kickin' Crab，因被指誤導加州至少16名加盟投資人，遭州監管機構處罰12萬元。（取自Kickin' Crab臉書）