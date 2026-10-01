拉古那灘觀景台 懸崖崩塌畫面曝

拉古那灘熱門海岸觀景點附近日前出現懸崖崩塌。（拉古那灘市府網頁）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣拉古那灘阿蓋特街灘附近懸崖突然崩塌，幸無人傷亡，市府已封鎖現場並請地質學家評估何時可重開。

KTLA 5電視台報導，橙縣 拉古那灘（Laguna Beach）一處熱門海岸觀景台附近，日前發生懸崖崩塌，當地一名藝術家拍到岩壁崩落前曾出現巨大裂縫，及隨後大片岩石轟然落下的驚險瞬間。

崩塌地點位於通往阿蓋特街灘（Agate Street Beach）的階梯附近。至9月30日止，該處仍禁止進入，市府官員正評估現場安全，以決定重新開放日期。

住在附近的藝術家楊班（Ben Young）告訴告訴KTLA，他當時感覺該區的震動比前一天更加明顯。當他探頭查看懸崖邊緣時，發現岩石出現一道約四吋寬的裂縫，一路向下延伸至海邊。「看起來令人擔心，感覺隨時都可能崩落」楊說。

由於當時仍有民眾在該處，他隨即打電話通知警消人員，自己也退到安全處。「我心想這塊岩石可能要崩塌了，沒想到就在我還在講電話時，真的崩落了。」根據他在岩石崩塌前拍攝的影片，階梯旁的懸崖岩壁上已有明顯裂縫。不久後，一大片岩壁突然朝海洋方向轟然墜落。

事發後，拉古那灘市府官員封鎖受影響的部分階梯，所幸並無造成人員傷亡。該市公共工程局局長培瑞茲（Thomas Perez）說，相關部門事發後已立即派員前往，確保現場安全，禁止民眾進入。地質學家也至現場勘查，截至9月30日，仍正檢視相關設計圖及施工情況。「他們會向我們提出建議，告訴我們何時可以重新開放階梯」他說。

這起崩塌事件發生之際，南加州正受颶風波洛（Polo）影響，沿海地區出現強勁浪潮。據悉，這波強浪目前並未對拉古納灘造成太多重大災情，不過，阿蓋特街灘周邊部分社區，先前已因巨浪受到破壞。本月稍早，另一波強勁浪潮出現時，同一地區用來保護住宅的海堤也遭破壞。