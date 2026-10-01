550磅大熊重返艾塔迪那 山區居民小心

今年初，熊聯盟幫忙驅散了這頭550磅的大熊。（截圖自「熊聯盟」臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 一頭曾在艾塔迪那民宅下方住了6周的550磅黑熊再度現身，居民驚慌報警，動物局則呼籲加強防熊措施並保持距離。

巴沙迪那和艾塔迪那山腳社區近日再次傳出大熊出沒，包括一頭去年冬天曾在艾塔迪那一戶民宅廚房下方空間住了六周「租霸」的550磅大熊，近日重新回到社區。警方及動物管制人員呼籲山區居民多加小心，避免熊隻進一步深入住宅區。

28日和太太一起在岳父母家加固後院和地下室護欄的Steven Clark表示，他和太太周末在艾塔迪那岳父母家休假，突然看到一頭體型巨大的黑熊出現在院子很近的地方，他嚇得馬上用手中的拐杖敲打地面，希望發出聲音將大熊嚇走，但大熊完全沒有離開的意思，繼續在他家附近徘徊。

Clark趕緊將手邊的音樂放大，想重金屬音樂一定可以將熊嚇跑，他太太見狀也急中生智，開啟樹葉吹風機發出巨大聲音，沒想到老熊不但不走，反而徑直朝他太太衝去，嚇得夫妻倆馬上躲進屋内，電話報警，Clark表示，他和太太認識30年，從來沒看她臉這麽白過。

警方和動物管制人員很快達到現場。老熊最後看人多勢眾，悻悻離開。

但Clark表示，他和鄰居們拍到了這頭熊的多張照片，牠耳籤上的數字代碼顯示，這頭「發怒」的大熊，很可能正是去年底曾經在同一地區一棟民宅廚房下方居住多時的大熊。

2025年底，一頭估計重達550磅的雄性黑熊被發現在艾塔迪那一戶民宅廚房下方的空間安家，這頭「大熊」從被發現到最後離開，先後在附近民宅底下住了六個星期，無論是狗叫聲、噪音、誘餌甚至捕熊籠，都難以讓牠離開。好不容易驅趕走後，這頭熊離開第一戶住宅後，甚至又短暫進入附近另外兩戶民宅底下，顯示牠對人類居住環境已相當適應。

加州魚類及野生動物局最終將其送往距艾塔迪那12英里的天使國家森林中，同時在其耳朵上打上「Yellow 2120」的耳標。

Clark表示，這隻大熊再次返回，讓他和他的鄰居們都非常擔心，「其實我們住在山區，經常看到熊，平常彼此之間都非常友好，熊也通常會避免正面和人接觸」，他說，但這頭「Yellow 2120」似乎不同，一是因爲其體型巨大，二是因為牠這次的表現和其他熊都不一樣，所以這些天，附近居民們紛紛加固自家圍欄和地下室入口。

動物局的官方安全指引指出，伊頓大火後，附近野生動物棲息地及食物來源受到影響，熊隻進入住宅區尋找食物、飲水及安全藏身處的情況更受到關注。居民最安全的做法，不是自行追趕，而是做好「防熊」措施、保持距離，並把專業處置交給警方、動物管制及野生動物專家。

動物局也提醒，黑熊進入住宅區的一大原因，是垃圾、寵物食品、果樹及其他食物來源容易取得。居民應使用防熊垃圾桶，及時採收並清理掉落水果，不要把寵物食品留在戶外，夜間也應將寵物帶入屋內；車內同樣不要留下有氣味的食物。

尤其母熊帶幼熊時，居民更不要試圖靠近、拍照或驅趕。