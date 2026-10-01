洛杉磯市長：任內已建逾萬套平價住房 較上任前5年增4倍

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）28日與市議員Imelda Padilla及社區領袖共同宣布，貝斯政府任內已在全市興建超過1萬套可負擔住宅（affordable housing），平均每年興建數量，是她上任前五年平均水平的四倍。（自洛杉磯市府官網）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯市長貝斯宣布，任內已建逾1萬套平價住房，並透過簡化審批、行政改革與資金挹注，讓住房建設速度明顯高於前任時期。

據洛杉磯 市府提供消息。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）28日與市議員Imelda Padilla及社區領袖共同宣布，貝斯政府任內已在全市興建超過1萬套可負擔住宅（affordable housing），平均每年興建數量，是她上任前五年平均水平的四倍。

消息指出，貝斯上任後，運用市長行政權力削減繁文縟節，消除多年來拖慢洛杉磯住房建設的官僚障礙。她說：「我們已經創下興建逾1萬套可負擔房的紀錄，而且不會放慢腳步。我將繼續加快洛杉磯各地的住房建設，增加民眾負擔得起的住房。」

新任市議會住房委員會主席Imelda Padilla表示，她的工作重點很明確，就是立即投入住房建設。她說，洛杉磯需要更多住房，必須運用所有可用工具，興建讓居民能夠留在原有社區、養育家庭並改善生活的住房。

市府數據顯示，2018年至2022年期間，洛杉磯市平均每年興建近700套可負擔房。貝斯上任後，政府平均每年興建近2800套，較前五年平均水平增加逾四倍。

儘管聯邦政府 對基本建築材料加徵高額關稅，加上利率 及能源成本上升，貝斯政府仍持續維持市場價格住房（market-rate housing）的建設速度。整體而言，貝斯任內洛杉磯市每年住房建設量，比她上任前五年平均水平增加近16%。

貝斯將住房負擔能力列為政府施政重點，並採取多項措施，加快洛杉磯的住房建設。這些措施包括加快住房項目審批流程，全市住房獎勵計畫等。此外，市府實施「洛杉磯住房計畫」（Homes for L.A.）：首次推出住房資金申請計畫（NOFA），提供3億6000萬元地方資金，用於興建及保留超過5000套平價住房，此前另撥款1400萬元提供租金援助。行政指令19改革及簡化市府審查和處理建築申請的程序，針對申請人、開發商及承包商反映的問題，降低影響洛杉磯住房及商業開發的行政障礙等。