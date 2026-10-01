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台灣醫療講座10月6日登場 7專家護健康

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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「台灣醫療健康講座」將於10月6日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，邀請七名醫療專家...
「台灣醫療健康講座」將於10月6日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，邀請七名醫療專家分享男性健康、視力、肺癌、糖尿病、腎臟及復健醫學等健康議題。（主辦單位提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣醫療健康講座將於10月6日在洛僑中心舉行，7位專家將就男性健康、視力、肺癌、糖尿病、腎臟與復健醫學提供說明並開放問答。

50歲後男性要注意哪些健康警訊？肺結節就是肺癌嗎？糖尿病如何治療，又該如何保護腎臟、避免走上洗腎之路？「台灣醫療健康講座」將於10月6日在洛僑中心登場，來自陽明交通大學附設醫院及台北榮民總醫院的七名專家，將針對南加州民眾關心的多項健康議題提供專業說明。

講座涵蓋男性健康、視力、肺癌、糖尿病、腎臟及復健醫學。陽明交大附設醫院院長、男性醫學專家黃志賢將主講「男人50歲後的健康警訊」；副院長、視網膜與再生醫學專家邱士華主講「別讓視力偷偷消失」；外科部及胸腔外科主任蔡建和則以「肺癌可以預防嗎？」為題，介紹肺癌防治相關知識。

陽明交大附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠將以「肺結節一定是癌症嗎？」說明肺結節相關問題；新陳代謝及內分泌醫師教研部副主任林冠宏主講糖尿病及新陳代謝疾病治療；腎臟內科暨醫企部主任姚彥宏則以「如何避免走上洗腎之路？」介紹腎臟保健。台北榮民總醫院復健部主任、陽明交通大學復健醫學科教授高崇蘭，將分享復健醫學最新發展。

活動下午2時開始，各場專題約20分鐘，下午4時50分安排聯合問答，由七名專家回應民眾健康問題。

活動由AHMC Healthcare、陽明交通大學附設醫院及台北榮民總醫院主辦，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協辦，地點為洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂，地址9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731。有意參加者可掃描活動海報QR Code填寫報名表。

精華 FAQ

  • 活動將於10月6日下午2時在洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂舉行，地址為9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731，民眾可依海報QR Code報名參加。

  • 講座由陽明交通大學附設醫院與台北榮民總醫院7名專家主講，涵蓋男性健康、視力保健、肺癌與肺結節、糖尿病治療、腎臟保健及復健醫學等議題。

  • 各場專題約20分鐘，活動持續到下午4時50分後進行聯合問答，由7名專家統一回應民眾健康問題，方便參與者針對自身疑問獲得專業建議。

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