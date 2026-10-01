東谷華美協會 歌舞、晚宴…歡慶中秋
東谷華美協會舉辦年度中秋慶典，透過表演、晚宴與商家展位凝聚社區，也向服務近8年的尤煜琳致意。
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東谷華美協會舉辦年度中秋慶典，透過表演、晚宴與商家展位凝聚社區，也向服務近8年的尤煜琳致意。
東谷華美協會（ECAA）日前舉辦年度中秋慶典，活動包括商家展位、歌舞表演及中秋晚宴，邀請地方民選官員、社區人士及華人社區代表共聚一堂，歡度傳統中秋佳節。
晚宴經華協花藝班老師及學員精心布置，以秋季花卉妝點現場，增添節日氣氛。活動期間，海鷗超市也提供紅酒、食品、調味料及零食等，免費送給參加活動的民眾。
晚宴開始時，由華協中文學校學生帶領全場合唱美國國歌。ECAA會長陳海寧感謝各界地方官員、社區人士及贊助商對活動的支持。東谷市市長尤煜琳表示，她2018年當選市議員後，持續服務社區至今，目前決定讓自己沉澱一段時間，再思考未來的方向。
為感謝尤煜琳多年來投入地方服務，東谷華美協會特別舉行致贈儀式，送上一面水晶獎牌，感謝她在近八年任期內為東谷市發展所付出的心力。協會表示，在她任內，東谷市持續發展，成為內陸地區安全、宜居且充滿社區溫度的新興城市。贈獎儀式由會長陳海寧主持。
晚宴期間安排多項文娛表演，演出者主要來自學生及社區藝術愛好者，包括奇諾岡樂隊與合唱團、兒童舞蹈、二胡獨奏，以及華協太極班學員的太極表演等，為中秋晚宴增添熱鬧喜慶氣氛。
活動內容包括商家展位、歌舞表演與中秋晚宴，現場也安排學生及社區藝術愛好者演出，讓參與民眾在節慶氛圍中交流互動、共享團圓喜悅。 華協花藝班師生以秋季花卉布置場地，海鷗超市也提供紅酒、食品、調味料及零食等贈品，讓現場更添節日氣氛，也展現社區資源的共同投入。 協會感謝她在近8年任期內投入東谷市地方服務，認為她任內促進城市持續發展，讓東谷成為內陸地區安全、宜居且有社區溫度的新興城市。
精華 FAQ
活動內容包括商家展位、歌舞表演與中秋晚宴，現場也安排學生及社區藝術愛好者演出，讓參與民眾在節慶氛圍中交流互動、共享團圓喜悅。
華協花藝班師生以秋季花卉布置場地，海鷗超市也提供紅酒、食品、調味料及零食等贈品，讓現場更添節日氣氛，也展現社區資源的共同投入。
協會感謝她在近8年任期內投入東谷市地方服務，認為她任內促進城市持續發展，讓東谷成為內陸地區安全、宜居且有社區溫度的新興城市。
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