東谷華美協會 歌舞、晚宴…歡慶中秋

東谷華美協會（ECAA）日前舉辦年度中秋慶典。圖為中秋晚宴現場。（黃樹梧提供）

AI摘要 文章摘要整理： 東谷華美協會舉辦年度中秋慶典，透過表演、晚宴與商家展位凝聚社區，也向服務近8年的尤煜琳致意。

東谷華美協會（ECAA）日前舉辦年度中秋 慶典，活動包括商家展位、歌舞表演及中秋晚宴，邀請地方民選官員、社區人士及華人社區代表共聚一堂，歡度傳統中秋佳節。

晚宴經華協花藝班老師及學員精心布置，以秋季花卉妝點現場，增添節日氣氛。活動期間，海鷗超市也提供紅酒、食品、調味料及零食等，免費送給參加活動的民眾。

晚宴開始時，由華協中文學校學生帶領全場合唱美國國歌。ECAA會長陳海寧感謝各界地方官員、社區人士及贊助商對活動的支持。東谷市市長尤煜琳表示，她2018年當選市議員後，持續服務社區至今，目前決定讓自己沉澱一段時間，再思考未來的方向。

為感謝尤煜琳多年來投入地方服務，東谷華美協會特別舉行致贈儀式，送上一面水晶獎牌，感謝她在近八年任期內為東谷市發展所付出的心力。協會表示，在她任內，東谷市持續發展，成為內陸地區安全、宜居且充滿社區溫度的新興城市。贈獎儀式由會長陳海寧主持。

晚宴期間安排多項文娛表演，演出者主要來自學生及社區藝術愛好者，包括奇諾岡樂隊與合唱團、兒童舞蹈、二胡獨奏，以及華協太極班學員的太極表演等，為中秋晚宴增添熱鬧喜慶氣氛。

東谷華美協會（ECAA）日前舉辦年度中秋慶典。華協太極班學員表演。（黃樹梧提供）