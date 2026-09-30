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亞裔排斥與出生公民權之爭 10月2日至3日辦研討會

記者趙健／聖瑪利諾報導
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漢庭頓園將於10月2日至3日舉辦研討會，探討亞裔排斥政策與出生公民權爭議之間關係...
漢庭頓園將於10月2日至3日舉辦研討會，探討亞裔排斥政策與出生公民權爭議之間關係。（漢庭頓園提供）

AI摘要

文章摘要整理：

漢庭頓園將於10月2日至3日舉辦研討會，從亞裔移民歷史切入，探討出生公民權的法律爭議、黃金德案影響及當代意義。

美國出生公民權近年再度成為移民政策討論焦點，其實相關爭議早在一百多年前就與亞裔移民歷史密切交織。位於聖瑪利諾的漢庭頓園（The Huntington）將於10月2日至3日舉辦「Asian Exclusion and the Battle for Birthright Citizenship」（亞裔排斥與出生公民權之爭）兩日研討會，邀集法律史、亞裔美國研究及美國西部史等領域學者，從歷史角度探討針對出生公民權長達數十年的限制與挑戰。

10月2日的研討會將邀請哈佛大學、賓夕法尼亞大學、柏克萊加大、洛杉磯加大等多所大學學者參與，討論移民家庭中的兒童與女性，以及亞裔移民歷史如何影響美國法律與司法發展。3日則聚焦歷史與當代連結，其中黃金德（Wong Kim Ark）後人Sanfra Wong將參與討論。黃金德案是美國出生公民權法律史上的重要案件。其他亞裔移民家庭後人也將分享家族經歷，探討亞裔排斥政策及出生公民權的歷史影響。

研討會在漢庭頓園Haaga Hall舉行，10月2日時間為上午9時至下午3時，10月3日為上午9時30分至下午3時。詳情可見漢庭頓園官網。

精華 FAQ

  • 研討會主題為「Asian Exclusion and the Battle for Birthright Citizenship」，將於10月2日至3日在聖瑪利諾的漢庭頓園Haaga Hall舉行，聚焦亞裔排斥與出生公民權議題。

  • 活動將從歷史角度探討出生公民權長達數十年的限制與挑戰，並分析亞裔移民家庭中的兒童與女性如何影響美國法律與司法發展，以及相關政策的歷史後果。

  • 哈佛、賓大、柏克萊加大與洛杉磯加大等學者將出席；10月3日黃金德後人Sanfra Wong也會參與，與其他亞裔移民家庭後人分享家族經歷與政策影響。

亞裔 移民 聖瑪利諾

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