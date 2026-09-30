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兩批中國貨違規 遭海關查扣

記者子為／綜合報導
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海關查扣從中國送往亞特蘭大的陶瓷洗手盆，該產品上的UPC盾牌圖案及設計標誌未經授...
海關查扣從中國送往亞特蘭大的陶瓷洗手盆，該產品上的UPC盾牌圖案及設計標誌未經授權使用。（CBP）

AI摘要

文章摘要整理：

美國海關在諾福克港查扣5批進口貨，包含2批中國貨涉及冒用認證標誌與盜用身分申報，另有地毯因防燃與標籤問題遭扣，總值近85萬6000元。

海關暨邊境保護局（CBP）28日公布，維吉尼亞州諾福克港（Norfolk）近期查扣五批進口貨物，其中兩批來自中國。一批陶瓷洗手盆使用未獲授權的認證標誌；另一批包括瓷磚、花盆及汽車零件，申報進口時使用遭盜用的身分資料。此外，一批原定運往南加州橙縣托斯汀市（Tustin）的土耳其地毯，也因違反防燃規定遭查扣。五批貨物估值合計近85萬6000元。

兩批來自中國的貨物，違規情況不相同。海關9月9日查扣從中國送往亞特蘭大的陶瓷洗手盆。國際管道暨機械設備官員協會（IAPMO）核實，產品上的UPC盾牌圖案及設計標誌未經授權使用。CBP估計，如果這批洗手盆為正品，價值約4萬5000元。

根據IAPMO的產品標誌說明，UPC標誌代表產品符合相關性能標準及管道規範。標誌遭冒用，消費者便不能憑它確認產品已獲認證。

另一批中國貨於9月15日遭查扣，原定運往加州舊金山，估值約6萬元。這批貨共有1233件，包括瓷磚、吸音板、花盆、撲克牌桌及配件，以及Land Rover汽車零件。CBP表示，貨物利用一名被害人遭盜用的身分資料申報進口，但公告沒有說明資料如何被取得，也未公布涉案者身分。

此外，9月18日海關扣下1500件土耳其地毯，這批貨原定送往南加托斯汀，貨值3720元。消費品安全委員會認定，地毯違反「可燃性織物法」。根據消費品安全委員會資料，地毯及小地毯適用表面燃燒性標準，相關測試評估產品接觸小型火源時的燃燒情形。

另一批地毯則因認證標籤遭查扣。海關9月3日攔下1176卷印有OEKO-TEX標誌的地毯；該認證機構的代表確認，標誌未獲授權使用，標籤所印的認證編號也已過期。CBP估計，若貨物為正品，價值約68萬6000元，占五批貨估值的大部分。

最近一次查扣發生在9月22日。海關攔下從摩洛哥運往紐約州奧伯尼市（Albany）的697箱短袖及長袖排汗T恤，估值6萬1240元。CBP稱，這批貨同樣利用被害人遭盜用的身分進口；海關未說明它與前述中國貨案件是否相關。

CBP地方港區主任Keri Brady表示，這五起查扣案件顯示，海關面對的進口違規行為範圍很廣。她表示，海關將持續打擊違規者及跨國犯罪組織，查扣非法貨物，並切斷這些貨物可能帶來的非法收益。

一批原定運往南加州托斯汀市的土耳其地毯，也因違反防燃規定遭查扣。（CBP）
一批原定運往南加州托斯汀市的土耳其地毯，也因違反防燃規定遭查扣。（CBP）

精華 FAQ

  • 海關在諾福克港查扣5批貨物，包括中國陶瓷洗手盆、以盜用身分申報的中國貨、違反防燃規定的土耳其地毯、冒用OEKO-TEX標誌的地毯，以及從摩洛哥進口、同樣涉身分盜用的排汗T恤。

  • 第一批是陶瓷洗手盆，產品上的UPC盾牌圖案及設計標誌未經授權使用；第二批則是瓷磚、花盆、撲克牌桌配件與Land Rover零件等，申報進口時使用了遭盜用的身分資料。

  • CBP表示，這些案件顯示進口違規手法非常多元，從假冒認證、盜用身分到不符防燃標準都有；海關將持續打擊違規者與跨國犯罪組織，並切斷非法貨物流通與收益。

CBP 邊境 土耳其

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