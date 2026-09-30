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微信賣美國護照助中國人偷渡 檢方：嚴重國安疑慮

記者王若然／綜合報導
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兩中國籍男女企圖持有他人護照入美，在海關被識破。（路透）
兩中國籍男女企圖持有他人護照入美，在海關被識破。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

兩名中國籍人士自墨西哥飛抵加州入境時，涉嫌持他人真美國護照闖關，並稱透過微信購買護照及安排行程，現遭聯邦重罪起訴。

司法部（DOJ）29日宣布，兩名中國籍人士日前從墨西哥搭機抵達加州橙縣約翰韋恩機場（John Wayne Airport）時，涉嫌出示屬於他人的美國護照企圖入境，遭聯邦刑事起訴。兩人稱，是通過微信購買的真美國護照，還有組織安排他們的搭乘飛機等事宜。

被告分別為來自中國廣西、現年44歲的魏金福（Jin Fu Wei，音譯），以及來自中國河南、現年47歲的雷曉丹（Xiaodan Lei，音譯），均被控濫用護照罪。兩人自上個月被捕後一直遭聯邦羈押。

根據起訴書，兩人於8月26日搭乘商業航班，從墨西哥Los Cabos International Airport飛抵位於南加橙縣的約翰韋恩機場入境口岸，並向美國海關暨邊境保護局（CBP）官員出示真實美國公民的護照，申請檢查入境。

CBP官員發現，護照所綁定的生物辨識資料與兩人不符，被告的臉部辨識掃描結果與所持護照對不上。此外，兩人的姓名都未出現在該航班的乘客名單上。執法人員隨即將兩人扣留，進一步審查其入境資格。

調查員在魏姓男身上搜出一張中國信用卡和一張中國銀行卡，兩張卡片都登記在他本人名下，而非他所冒用護照的持有人名下。魏男身上還帶一張護照真正持有人的德州駕照，但已過期。

聯邦調查局（FBI）指出，魏金福與雷曉丹供稱，他們透過微信（WeChat）與一名身分不明的人聯絡，以安排前往墨西哥的行程，並取得美國護照。據報，兩人均表示此前彼此並不認識。

探員指出，兩人入境美國後，原本應聯絡那名微信上的不明人士，由對方安排與另一人會面，再由該人收回魏金福與雷曉丹持有的美國護照，並將他們的中國護照歸還。探員寫道，魏金福與雷曉丹均表示，他們對據稱被用來購買美國護照的男子一無所知。根據針對魏金福與雷曉丹提出的刑事控訴書，至少一本美國護照的持有人曾遭逮捕，且有犯罪紀錄。

司法部強調，刑事起訴書僅為指控，被告在被法院定罪前，均推定無罪。若罪名成立，每名被告最高可判處10年聯邦監禁。

聯邦第一助理檢察官埃薩利(Bill Essayli)表示，多虧海關人員盡忠職守，兩名企圖使用美國公民護照的中國籍人士遭攔下，如今面臨聯邦重罪指控。「本案不只是刑事案件，外國公民若能以買賣真美國護照的方式入境，這有嚴重的國家安全疑慮。」

精華 FAQ

  • 檢方指控他們在從墨西哥飛抵加州時，涉嫌出示屬於他人的真美國護照企圖入境，因此被控濫用護照罪，且目前已遭聯邦羈押。

  • 根據調查，兩人聲稱是透過微信聯絡不明人士，購買真美國護照，並由對方安排前往墨西哥與搭機細節，入境後再回收護照。

  • 檢方認為，若外國人能透過買賣真美國護照入境，將嚴重破壞邊境查驗與身分核實機制，因此不只是刑事案件，也牽涉國安風險。

護照 微信 偷渡

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