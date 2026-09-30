華資超市月餅價格大跳水 美心兩盒50元有找 華人喊好划算

其他品牌月餅一律20元一盒，原價79元。（記者王若然╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州華資超市在中秋後清倉月餅，多款產品從70多元降到20元，美心流心奶黃月餅兩盒44.99元，吸引華人搶購。

中秋剛過，月餅價格就「大跳水。」南加州 華資超市28日推出特價清倉月餅，原價70多元的各種口味月餅一律20元，就連曾「高攀不起」的美心流心奶黃月餅，都以44.99元兩盒打包出售。有華人 趁機抱走幾盒，直呼「太划算。」

28日，位於阿罕布拉市的美國超市（US Supermarket）在進門顯眼處布置了月餅特價專區。其中，每年中秋的人氣月餅美心流心奶黃月餅兩盒售價44.99元。價格牌標示原價56.99元。不過這款月餅在其他超市節前賣的更貴，售價79.99元一盒。其他品牌月餅也是降價出售，例如廣東省吳川市的著名傳統品牌金九六黃白蓮蓉大月餅，原價79.99一盒，現價20元；同品牌的五仁金腿大月餅也是從79.99元降至20元。當天該超市的各類月餅存貨都還很足。

除這家超市，南加州其他華資超市也紛紛降價銷售月餅。蒙市居民劉女士稱，27日在蒙特利公園市大華超市好多盒京式五仁月餅，原價14.99元，現價4.99元。裡面堅果很多，比單買堅果還划算。

節後月餅降價，民眾都覺得划算，不少人拼單購買。不過也有民眾表示，月餅熱量太高，雖然便宜，也不敢買太多。

根據本報此前的報導，今年華資超市月餅買氣不如以前。主要是因為運輸和採購成本增加，月餅價格有輕微漲幅，大概在3%到5%不等。受到經濟環境與消費心態影響，民眾購買月餅更加謹慎。而網路月餅銷售也會分散超市買氣，像亞米和Weee!出售月餅更注重網路話題度，如美心的陳皮豆沙月餅、廣式荷花酥、好利來、稻香村等。

月餅價格上漲，不少民眾選擇家庭製作。例如「瞬息全宇宙（又譯媽的多重宇宙）」女星李靜稱超市月餅「價格真是有點過分」。她選擇在家自己做，零基礎做出冰皮月餅。她說，自己動手做，就像之前在後院種菜一樣，「經濟實惠，還挺有成就感」。

金九月餅20元一盒。（記者王若然╱攝影）

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然╱攝影）

美心奶黃流心月餅44元兩盒。（記者王若然╱攝影）