鑽石吧長青會向模範父親致敬 傳承社區正能量 三人受表揚

鑽石吧長青會榮譽理事長施吾庠（後中）和現任會長謝中丞（後右二）向吳修治（前左至右）、錢人元、陳錫潮三位模範父親頒發獎牌和禮物。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鑽石吧長青會舉行2026年父親節表揚活動，頒獎肯定吳修治、錢人元與陳錫潮三位模範父親在事業、家庭教育與子女培育上的表現。

鑽石吧長青會日前舉行2026年父親節表揚活動，三位在家庭教育、事業成就及子女培育方面具有榜樣意義的父親獲得表彰，藉此向長年為家庭及社區辛勞付出的父親表達敬意，也肯定他們以身作則為晚輩樹立典範。

鑽石吧長青會榮譽理事長施吾庠和現任會長謝中丞向吳修治、錢人元、陳錫潮三位模範父親頒發獎牌和禮物，感謝他們對家庭的付出，並為社區做出了榜樣。

長青會今年選出的模範父親各有特點。吳修治畢業於台灣大學及研究所，赴美留學後曾任職於航太總署噴射推進實驗室15年，擔任軟體系統工程師，之後取得中醫博士學位，投入中醫專業直至退休。他在專業領域有所成就的同時，不忘陪伴下一代的成長和教育，三個子女均在西醫領域發展。

錢人元1982年自上海移民 美國，面對陌生環境，勤奮努力，在工作與家庭之間盡力兼顧，並以實際行動成為子女的榜樣。孩子高中時曾參加創意競賽，他白天工作、開車採購材料，晚上還準備食物點心，全力支持孩子追求夢想。最終團隊取得加州第一名，並兩度晉級全球總決賽。如今子女在學業及事業上有所成就，也成為父親最大的欣慰。

陳錫潮則是在中年自台灣移民美國，雖然初期面對生活上的種種挑戰，仍始終將子女教育放在重要位置。他從小教導孩子中華傳統文化與良好品德，長年培養子女的音樂及藝術才能。如今子女也繼承父親理念，以更積極的方式培育自己的下一代。